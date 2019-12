Los 12 discos mejores navideÃ±os para escuchar este 25 de diciembre para todos los gustos

Los 12 discos mejores navideños para escuchar este 25 de diciembre para todos los gustos

Muchos artistas, en un momento determinado de sus carreras, deciden grabar todo un disco navideño. En ocasiones revisitando villancicos clásicos, y en otras con temas propios pero que suenan de una determinada manera que todos asumimos como perteneciente a estos días

Madrid (SinEmbargo).- No es una gran sorpresa que el “White Christmas” que grabó Bing Crosby en 1941 aparezca en el Libro Guinness de los Records como el single más vendido de la historia, pues la música navideña tiene un sentimiento que en realidad trasciende la religión.

Por eso tampoco sorprende que muchos artistas, en un momento determinado de sus carreras, decidan grabar todo un disco navideño. En ocasiones revisitando villancicos clásicos, y en otras con temas propios pero que suenan de una determinada manera que todos asumimos como perteneciente a estos días.

Y ya que este miércoles es el día de Navidad y la música no debe detenerse, proponemos a continuación una docena de álbumes navideños que son la banda sonora perfecta para pasar el día 25 de diciembre.

NAT KING COLE: THE MAGIC OF CHRISTMAS

El único disco navideño del célebre cantante estadounidense vio la luz en 1960. Acumula más de seis millones de copias vendidas solamente en Estados Unidos, algo que se debe principalmente a la incomparable elegancia y a las interpretaciones magnéticas de Nat King Cole.

A CHRISTMAS GIFT FOR YOU FROM PHIL SPECTOR

En la cima de su creatividad y con su famoso “muro de sonido” ya bien cimentado, Phil Spector nos regaló en 1963 un trabajo navideño repleto de vigor y talento. Para darle forma, Phil Spector contó con Darlene Love, The Ronettes, Bob B Soxx & The Blue Jeans y The Crystals. Brian Wilson de los Beach Boys lo ha señalado como su disco favorito de todos los tiempos.

ELVIS CHRISTMAS ALBUM

Precisamente la anteriormente mencionada “White Christmas” es una de las canciones que canta Elvis en su disco navideño de 1957. Reeditado en varios formatos a lo largo de sucesivos años, fue grabado en los Radio Recorders de Hollywood y pasó cuatro semanas en el primer puesto de la lista estadounidense Billboard 200. Fue el primero de dos álbumes temáticos sobre las Navidades que Elvis grabó, junto a Elvis Sings the Wonderful World of Christmas en 1971.

BING CROSBY: MERRY CHRISTMAS

El single “White Christmas” (1941) ha vendido más de 50 millones de copias. El disco “Merry Christmas” (1945) acumula más de 15 millones y es el segundo álbum navideño más vendido, tan solo superado con 19 millones por el de Elvis que acabamos de comentar. Bing Crosby nos deleita con emotivas interpretaciones de “Silent Night”, “Jingle Bells”, “Santa Claus is coming to town” e incluso “Adeste Fideles”.

A JOLLY CHRISTMAS FROM FRANK SINATRA

El crooner más importante de la historia no podía resistirse a entonar unas melodías sin duda perfectas para su tesitura. El primero de sus discos navideños fue lanzado en 1957 y contiene joyas como “I’ll Be Home For Christmas” y “Have Yourself A Merry Little Christmas”.

BEACH BOYS CHRISTMAS ALBUM

Fue en 1964 cuando los Beach Boys se arrojaron a los brazos de la épica navideña con su séptimo trabajo. Contiene cinco canciones compuestas por el grupo y siete covers y fue un éxito que se mantuvo en listas durante varias estaciones navideñas hasta 1968.

BOB DYLAN: CHRISTMAS IN THE HEART

Trigésimo cuarto álbum de estudio de Bob Dylan, publicado en 2009. A pesar de su origen judío, el músico publicó un álbum con himnos, villancicos y canciones populares de Navidad y destinó sus ganancias por derechos de autor con el fin de recaudar fondos para las organizaciones Feeding America en Estados Unidos y Crisis en el Reino Unido, y para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

A SHE & HIM CHRISTMAS

El dúo integrado por el músico M. Ward y la actriz Zooey Deschanel es algo así como un icono de la modernidad más elegante a la par que vintage. Precisamente por eso no sorprendió mucho que en 2011 se dieran un estiloso festín navideño con temas como “Christmas Day” de los Beach Boys y los estándares “Blue Christmas” y “I’ll be home for Christmas”.

LUIS MIGUEL: NAVIDADES

El mexicano es uno de los crooner más destacados de la música en castellano, así que era inevitable que le cantara a las navidades. Se decidió en 2006 reinterpretando temas clásicos anglosajones como “Mi humilde oración”, “Estaré en casa esta Navidad”, “Blanca Navidad” y “Santa Claus llegó a la ciudad”.

RAPHAEL VUELVE POR NAVIDAD

En la inabarcable discografía del español, que popularizó “El tamborilero” en los años sesenta, no podía faltar un disco navideño. Llegó en 2004 con el elocuente título de “Raphael vuelve por Navidad” y con temas como “Blanca Navidad”, “Pastores venid”, “A cantar”, “Noche de paz” y, claro, “La canción del Tamborilero”.

WEEZER CHRISTMAS

La banda estadounidense de rock alternativo Weezer se apuntó a los temas navideños en 2008 con un EP de seis temas que suenan a perfectos villancicos al tiempo que mantienen totalmente a salvo la esencia de los de Rivers Cuomo. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

ROBBIE WILLIAMS

El inglés triunfa esta temporada con “The Christmas Present”, su primer álbum navideño. Y dijo al presentarlo: “Estoy tan emocionado con mi primer álbum navideño… he hecho mucho en mi carrera, pero publicar este disco es un sueño hecho realidad. Además hacerlo ha sido muy divertido y estoy deseando que todo el mundo pueda escucharlo”.