Los 13 misterios que la octava y Ãºltima temporada de Game of Thrones debe resolver

MADRID (SinEmbargo).– La octava y última temporada de Game of Thrones es inminente. Falta muy poco para que Jon Snow, Daenerys, Cersei y el resto de personajes vuelvan a nuestras vidas, si es que alguna vez se fueron. Y en tan sólo seis episodios, la serie debe resolver un buen montón de tramas.

Sin lugar a dudas el inevitable enfrentamiento contra el Rey de la Noche en la llamada Batalla de Invernalia ocupará gran parte del nuevo metraje, y será un punto de inflexión para los habitantes de Poniente. Pero más allá de los Caminantes Blancos, hay muchas cuestiones que deben ser resueltas.

Serán muchos los que caigan ante el temible Rey de la Noche y sus huestes. Pero independientemente de quién muera y quién sobreviva, hay muchas otras preguntas que los fans esperan resolver. Desde quién ocupará el Trono de Hierro a quién será Azor Ahai, pasando por los descubrimientos de Sam o las tramas de Cersei, éstas son las 13 preguntas que (esperemos) resuelva la temporada final de Juego de tronos.

1. ¿CONOCERÁ JON SNOW SU VERDADERO NOMBRE?

Jon Snow lleva intentando descubrir la verdadera identidad de su madre desde que partió de Invernalia en la Temporada 1 hacia el Muro. En la última temporada se reveló que en realidad Jon es un Targaryen: Aegon Targaryen, hijo secreto de Lyanna Stark y Rahegar Targaryen, pero es algo que sólo saben Bran y Sam Tarly. ¿Quién le dará la noticia al bastardo de los Stark? ¿Quién más ha averiguado sus secretos?

2. SI JON ES UN TARGARYEN… ¿POR QUÉ LE AFECTA EL FUEGO?

Esto es considerado por muchos como un agujero de guion. Se supone que Jon Snow es un Targaryen, y a éstos no les afecta el fuego, como ha demostrado Daenerys. Sin embargo, Jon se quemó con una antorcha en la primera temporada mientras luchaba contra los Caminantes. ¿Cómo es posible? ¿Será que los mestizos de Targaryen no son inmunes a las llamas?

3. ¿USARÁN LOS CAMINANTES BLANCOS LAS ARAÑAS GIGANTES?

Here's an official sneak peak of John Howe's cover art of our 2020 SoI&F calendar featuring the legendary ice spiders which haunt old Nan's creepiest bedtime stories. pic.twitter.com/5Tm0FbPFpC