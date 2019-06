CINE

Los 15 peores trajes de películas de superhéroes que causaron críticas y malestar de fans

Un buen traje puede darle fuerza a un superhéroe y también a un villano. Sin embargo la mala elección del traje puede provocar que toda una película quede arruinada

Sinembargo.MX

03/06/2019 | 12:46 AM

Sin duda, el traje de un superhéroe es lo que, en gran parte, marca su personalidad. ¿Acaso sería lo mismo Superman sin su capa roja y su "S" en el pecho? ¿Y qué sería del Capitán América sin su icónico escudo? ¿No ha habido eternas discusiones sobre cuál ha sido el mejor traje de Batman en las diferentes sagas del Caballero de la Noche?

Un buen traje puede darle fuerza a un superhéroe y también a un villano. Sin embargo la mala elección del traje puede provocar que toda una película quede arruinada. No hay nada peor que ver en la pantalla un personaje de cómics con una vestimenta que parece sacada de un mercado. Por más efectos visuales que pueda haber, la mala elección de vestuario puede echar por tierra todo el trabajo.

Esto es lo que precisamente ocurrió en estas películas, filmes que contaban con 15 de los peores trajes que se han visto en películas de superhéroes.

1. DEADPOOL (X-MEN ORIGINS: WOLVERINE)

Aunque ahora todo el mundo adore a Ryan Reynolds como Deadpool, para el recuerdo queda su lamentable debut en el cine como el Mercernario Bocazas. En X-Men Origins: Wolverine, el superhéroe luce una vestimenta que nada tuvo que ver con su posterior traje en su saga en solitario.

Pero lo peor fue cuando acabó transformado en Weapon XI, más parecía que iba a practicar yoga que a luchar contra Wolverine. Sin duda, un Deadpool que es mejor dejar enterrado en la memoria, algo no hizo el propio Reynolds que aprovechó el éxito de Deadpool para reírse a mandíbula batiente de esta primera versión en las escenas postcréditos de la secuela.

2. TODOS LOS TRAJES DE BATMAN Y ROBIN

En la infame Batman y Robin de Joel Schumacher no pudo salvarse nada, siendo los trajes de los superhéroes, como también los de los villanos, completamente horrorosos. Si ver a Poison Ivy y a Mr. Freeze con atuendos ridículos hacía esbozar alguna sonrisa, lo peor fueron los trajes de Batman y Robin.

Solo con pronunciar la palabra "pezones", el público arquea la mirada. El peor traje que ha tenido Bruce Wayne en la historia del cine, hasta George Clooney tuvo que pedir disculpas por semejante bodrio.

3. CATWOMAN (CATWOMAN)

La película de Catwoman no solo era de una calidad pésima, no se salvó ni su ropa. Vale que esta Catwoman no fuera Selina Kyle pero, ¿tanto costaba hacer un traje decente?

Ese sujetador de cuero negro, guantes con diamantes falsos y una máscara que parecía sacada de una tienda de disfraces, ¿era el traje de una superheroína o de un club nocturno? Sin duda, una vestimenta cutre digna de la calidad de la película.

4. GREEN LANTERN (GREEN LANTERN)

Parece que Ryan Reynolds no tenía atino en su elección de superhéroes al principio. El traje que llevaba en Green Lantern estaba hecho íntegramente por ordenador. El resultado fue completamente artificial y frío.

Y todo porque el director de la cinta, Martin Campbell, quería evitar que Hal Jordan llevase un traje de goma que pudiera "parecer poco natural".

5. ENCHANTRESS (ESCUADRÓN SUICIDA)

Más allá de que parece que acaba de salir de una ciénaga, el diseño del traje de la Enchantress (Cara Delevingne) no solo es que sea poco práctico, es que se le notan todos los efectos visuales cuando cambian de apariencia en la mitad de la película de Escuadrón Suicida.

Además de que el personaje está mal perfilado en la trama, lo cierto es que la apariencia de Enchantress parecía más bien el de una bruja de un pantano que de una villana de una película de superhéroes que, por cierto, parecía improvisada.

6. STEEL (STEEL, UN HÉROE DE ACERO)

No es extraño que la adaptación cinematográfica de Steel que se hizo en 1997 haya quedado en el más absoluto olvido. Protagonizada por Shaquille O’Neal (sí, Shaquille O’Neal), la película fue un auténtico descalabro, en todos los sentidos -solo recaudó un millón de dólares cuando costó 16 millones- en el que no solamente su traje estaba mal, sino todo.

La calidad de la cinta parecía digna de una producción de serie Z hecha por aficionados. De hecho, el traje parecía comprado en las rebajas de Primark. Afortunadamente, la memoria ha enterrado a una película que nunca debía haberse realizado.

7. DAREDEVIL (DAREDEVIL)

Está claro que, salvo los X-Men y el Spider-Man de Sam Raimi, los años 2000 no fueron muy buenos cinematográficamente hablando para el resto de los superhéroes de Marvel. El Daredevil de Ben Affleck sigue recordándose como una de las peores adaptaciones de un personaje de la Casa de las Ideas.

A ello hay que añadirle su traje, que aunque sea bastante similar al del cómic era una trampa para el propio héroe. Y es que uno de los grandes poderes de Daredevil reside en su habilidad física y el grueso cuero de su ropa le hacía moverse de forma completamente artificial. Parecía un superhéroe con agujetas.

8. ELEKTRA (ELEKTRA)

Daredevil no fue el único que tuvo una mala elección de vestuario, la Elektra de Jennifer Garner tampoco se libró. En su película en solitario, el personaje luce un look poco práctico para ejercitar las artes marciales.

Cierto es que Elektra en los cómics sea muy sensual, pero no se expondría a poner su vida en peligro con un traje que deja su cuerpo al descubierto. Afortunadamente, la versión del personaje en la serie, ya cancelada, de Netflix, llevaba una vestimenta mucho más práctica para pelear con los malos.

9. CYBORG (LIGA DE LA JUSTICIA)

Parece que tras el traspié del traje por CGI de Green Lantern, los ejecutivos de Warner no aprendieron, porque la armadura de Cyborg en Liga de la Justicia luce igual de artificial que la de la película protagonizada por Ryan Reynolds.

Aunque Zack Snyder aseguró que el resultado final iba a estar más logrado, el traje de Cyborg se notaba superpuesto a Ray Fisher. Los ejecutivos deben tomar nota de que la vestimenta de superhéroes hecha por CGI para actores reales, rara vez se ve natural. Incluso puede dar fe de ello Tony Stark en Infinity War...

10. EMMA FROST (X-MEN: PRIMERA GENERACIÓN)

Cierto es que en los cómics Emma Frost no luce unos trajes muy prácticos que son puro fan service para cierto tipo de público, pero en su adaptación al cine, a January Jones le hubiera venido bien un traje más elegante o, al menos, uno en el que no parezca que va constantemente en ropa interior.

Realmente, el gran problema de su vestimenta en X-Men: Primera generación era que, paradójicamente, no iba en sintonía con el resto de los superhéroes y villanos de la cinta, era demasiado contraste. Lo interesante es que Emma Frost puede ser un personaje que dé mucho juego en el Universo Cinematográfico de Marvel ahora que los X-Men van a unirse.

11. MALEKITH (THOR: THE DARK WORLD)

Uno de los motivos por los que Thor: The dark world es una de las películas más flojas del Universo Cinematográfico de Marvel es, precisamente, su villano. Malekith el Maldito (Christopher Eccleston) que no dio mucho juego.

Además de dar la sensación de estar ante un villano muy genérico, de esos que son más bien esbirros en los videojuegos del auténtico malo de la partida, su vestimenta iba acorde a ello, mostrando que se trataba de un enemigo de Thor bastante flojo. Es triste, porque su diseño original de los cómics hubiera podido ayudar a que Malekith fuese más recordado.

12. LA MOLE (LOS CUATRO FANTÁSTICOS)

Realmente, la Mole no lleva un traje pero recrearla en películas resulta tremendamente difícil. En el caso de la cinta de 2005, el miembro rocoso de Los Cuatro Fantásticos tenía una apariencia demasiado artificial, no fue una buena idea meter a Michael Chiklis en un traje de látex.

La versión de Josh Trank en 2015 le dio un aspecto más real, lástima que la cinta fuese tan mala que el público echó de menos a la versión que dirigió Tim Story.

13. APOCALIPSIS (X-MEN: APOCALIPSIS)

Ya el primer tráiler hizo saltar las alarmas de los fans, el esperado gran villano, Apocalipsis, se parecía más a Ivan Ooze de los Power Rangers que al poderoso enemigo que debía rivalizar con Thanos. El resultado no fue bueno, dejando escapar una oportunidad de oro para ver al primer mutante y al brutal supervillano que es en los cómics.

14. ELECTRO (THE AMAZING SPIDER-MAN 2)

Uno de los grandes fallos de The Amazing Spider-Man 2 fue Electro. El traje de color negro completamente impersonal ya daba pistas de que la película no iba a tener un villano potente. Sí, era complicado que la cinta trajese el traje verde y amarillo de los cómics pero los creativos hubieran podido crear un atuendo menos corriente para la película.

15. JUGGERNAUT (X-MEN: LA DECISIÓN FINAL)

Teniendo en cuenta que aporta poco a la tercera cinta de los X-Men, su traje le quitaba la apariencia temible que tiene en los cómics, dejándolo como un esbirro secundario al que se le derrota a la primera de cambio.