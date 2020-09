Los $191 millones que irán a partidos políticos bien podrían ser para hospitales: Canaco Culiacán

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara, criticó que en medio de una pandemia y una crisis mundial, el IEES destinara 191 millones de pesos para partidos políticos para el 2021, año de elecciones; lo califica como una grosería

Antonio Olazábal

Es una grosería que en medio de una pandemia y una crisis mundial, el Instituto Electoral de Sinaloa destine 191 millones de pesos a partidos políticos para las elecciones del 2021, afirmó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán.

El empresario lamentó que se eroguen tantos recursos para las elecciones del 2021 por parte del Estado, cuando bien podrían construirse hospitales o apoyar a las empresas que se han visto afectadas por la pandemia de Covid-19.

“Desde el punto de vista que estamos viviendo una emergencia los mexicanos, con una cantidad impresionante de enfermos, muertos, que las economías de las empresas se han visto muy afectadas y que los partidos dispongan de tantos recursos para hacer campañas es una grosería, es una situación que la ciudadanía lo tomamos a mal”, criticó.

“Los recursos que ahorita pudieran servir más para equipamiento a hospitales, para reactivar la economía, para salvar fuentes de trabajo, empleos, se destinen de una manera tan abrupta a estos fines de campañas políticas, no está bien visto por la ciudadanía, por el pueblo en general; que nuestros recursos tan escasos y complicados que están destinarlos para que los partidos los gasten de esa manera tan improductiva”, consideró.

Cabe señalar que estos 191 millones de pesos solo son recursos del Estado a los partidos, pero a nivel Federal al INE se le darán 7 mil 226 millones de pesos, es por eso que el líder camaral exhortó a los partidos políticos devolver el 50 por ciento de los recursos que se les darán.

“Gastar así en un momento de emergencia, en un momento de crisis, no se entiende, más si no se sabe si va haber un rebrote, cuántas empresas van a desaparecer, fuentes de trabajo, y para que se esté pensando en dilapidar recursos muy fuertes a estos fines, el país no está para eso, la situación no está para eso, por lo que sí deben de tener la sensibilidad de regresar cuando menos el 50 por ciento de esos recursos como se les ha propuesto”.