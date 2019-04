Los 30 años de Dragon Ball son celebrados por Gokú y la comunidad

Exactamente el 26 de abril de 1989 se estrenó Dragon Ball Z en la pantalla chica, esta producción adaptaba las primeras obras de Akira Toriyama que trataban de un pequeño niño llamado Gokú. 30 años más tarde se ha visto crecer y romper todas las escalas de poder con el Ultra Instinto en Dragon Ball Super.

Toei Animation y Funimation habían anticipado novedades respecto a Dragon Ball con un par de tweets protagonizados por unas esferas del dragón.

Si bien inicialmente ambas compañías habían tanteado que se trataba de un anuncio "legendario", ahora sabemos cuál era la noticia.

Something legendary is coming... a new Dragon Ball Z collector's edition celebrating 30 YEARS! 🔥🔥

Full series, on Blu-ray, North America's first full artbook, an exclusive figure, and... more announcements to come! 😏

Ahora, con motivos del 30 aniversario del estreno de Dragon Ball Z, Funimation y Toei lanzarán una edición para coleccionistas del anime. Esta edición especial compilará toda la serie el Blu-ray, incluirá nuevo material adicional, el primer libro de tapa dura de Norteamérica, que solo se publicará de esta forma; y una figura coleccionable exclusiva de Goku.

Sign up to be the first to know 👉 https://t.co/5a41VObxYO pic.twitter.com/3cfjeD6xwc