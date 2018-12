Los 30 días de poder de Estrada, un Alcalde que nadie esperaba en Culiacán

Tras su elección, ha generado polémicas por sus declaraciones y algunas de las medidas anunciadas ha tenido que echarlas atrás

Antonio Olazábal

Nadie se lo esperaba, así lo reconoció en varias entrevistas luego de que fue elegido como Alcalde de Culiacán después del tsunami que ahogó a los partidos políticos tradicionales en México el 1 de julio, sin embargo, Estrada Ferreiro cumplió ya un mes en la Presidencia Municipal.

El ambiente no lo favorecía, en redes y en el hablar de los ciudadanos, se vaticinaba el triunfo a Jesús Valdés Palazuelos, quien buscaba la reelección por el Partido Revolucionario Institucional. Los priistas armaron una fiesta en su dirigencia del partido. La música estaba lista para resonar en el Bulevar Francisco Madero, la comida para ser degustada, sin embargo a las 21 horas,las tendencias marcaban que Estrada Ferreiro ganaría la Alcaldía de Culiacán.

Jesús Valdés salió esa noche a decir algo que se sabía no era verdad, que iban ganando, pero por poco, que faltaban los conteos de algunas sindicaturas. Eso alivió a algunos priistas, pero los periodistas y quien se mantenía en el terreno de la neutralidad sabían que era un intento burdo de suavizar la dolorosa derrota de uno de los cuadros a los que el PRI más le ha apostado en los últimos años.

El 2 de julio se supo que así como en México, Sinaloa y Culiacán también apostaron por la alternancia. Estrada Ferreiro fue elegido Presidente de Culiacán, nadie esperaba que él ganase, así lo reconoció en varias ocasiones.

“No esperaban que ganara, esperaban que ganáramos todo casi, pero no Culiacán, por lo que representa, y lo ganamos con 36 mil votos de diferencia,cuando me felicitó en México me dijo (Andrés Manuel López obrador), ´te agradezco mucho y te felicito, porque Culiacán es la capital del Estado y es importantísimo tener capitales de todas las entidades federativas’”, compartió el entonces Alcalde electo con empresarios.

Las entrevistas con Estrada continuaron, en ellas, siempre "daba la nota", el morenista no se limitaba con sus declaraciones. No era su proyecto de gobierno lo que generaba la noticia, sí lo era su nula limitación para decir lo que él pensaba, quien hablaba parecía ser sólo Jesús Estrada Ferreiro, y no el Alcalde de Culiacán, le criticaban.

Dijo que hombres o mujeres no ocuparían puestos en su gobierno por razones de género, situación que hizo alzar la voz a los colectivos feministas de Sinaloa; dijo que no habría convenios de publicidad,lo cual activó las alarmas en algunos medios de comunicación; llamó a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública monigotes; pero lo que más generó descontento en la ciudadanía fue su intención de eliminar los descuentos en el predial, tema en el que al final del día rectificó, luego de las sonoras críticas del sector público y político del Estado.

Llegó el 31 de octubre, Estrada Ferreiro, con la Avenida Álvaro Obregón tomada, y en medio de un discurso de 55 minutos, rindió protesta como Alcalde de Culiacán.

El 1 de noviembre fue su primer sesión de cabildo junto a los regidores que lo acompañarán en su administración. La sesión estuvo marcada por el desorden, todo porque los medios de comunicación alegaron que no se les permitió el acceso, sin embargo Estrada negó esa afirmación.

Uno de los puntos más más álgidos fue la huelga de hambre que hicieron algunos morenistas el 6 de noviembre. Lo acusaban de traidor y de conformar un gabinete de priistas. Una semana duró la huelga, Estrada Ferreiro y los huelguistas lograron llegar a acuerdos, dos de ellos ya tienen trabajo dentro de su administración en el DIF municipal; además se firmaron 14 puntos para trabajar en ellos, entre los que destacaban la eliminación del Par Vial.

Llegó la primera quincena de noviembre, y los pagos tenían que efectuarse, sin embargo, las alarmas sonaron con los trabajadores de confianza en el Ayuntamiento, ya que no recibieron su pago de manera electrónica.

Muchos pensaron que fueron despedidos de buenas a primeras, sin embargo era otro el motivo. Se decidió pagarles a los trabajadores de confianza y eventuales por medio de cheques, para así, afirma Estrada Ferreiro y la tesorera del Ayuntamiento Issel Guillermina Soto González, sacar a los aviadores de la administración.

Aún no hay cifras oficiales de ello, pero la tesorera compartió que cerca del 50 por ciento de los trabajadores eventuales y de confianza no acudieron por su pago.

-- ¿Nadie ha reclamado el pago?

"Algunos no se han acercado".

-- ¿Son aviadores?

"Aún no sabemos...estamos revisando a todo el personal para que se acerque y entregar sus cheques personalmente".

-- ¿Un porcentaje de cuántos han ido por el cheque?

"Un 50 por ciento a lo mejor un poquito más...en cuanto el trabajador se acerque se le va a hacer llegar su pago, siempre y cuando compruebe que estén activos".

Otra de sus intenciones es quitar el comercio ambulante de las calles,situación que ha generado descontento en un sector de la ciudadanía.

Hace una semana el Alcalde compartió que acudiría a la rendición de protesta de Andrés Manuel López Obrador. Ahí le pediría recursos para Culiacán, que voltee a ver a la capital Sinaloense. Hasta el momento sería su última actividad como Alcalde de Culiacán.