Los 4 Fantásticos podrían llegar al Universo Cinematográfico de Marvel en 2020

Según la información que publica The GWW, la primera incorporación al UCM sería la de la Primera Familia; apunta que la cinta tendría previsto su estreno en 2022, y que el director de la película sería Peyton Reed, encargado de Ant-Man y Ant-Man y la Avispa

06/06/2019 | 12:53 AM

MADRID (SinEmbargo)._ Después de la adquisición de las franquicias de Fox, Disney y, por extensión, Marvel, tiene a su disposición muchas caras que introducir en su Universo Cinematográfico. X-Men y Los 4 fantásticos compartirán, más pronto que tarde, pantalla junto a los héroes de la Casa de las Ideas que aún siguen formando parte de su universo compartido, como Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Capitana Marvel o los Guardianes de la Galaxia.

Y, según la información que publica The GWW, la primera incorporación al UCM sería la de la Primera Familia.

El medio apunta que la cinta tendría previsto su estreno en 2022, y que el director de la película sería Peyton Reed, encargado de Ant-Man y Ant-Man y la Avispa.

Si bien este rumor no se ha confirmado, no sería de extrañar que Los 4 Fantásticos entrara dentro del calendario de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de la Casa de las Ideas, aún por anunciar. De hecho, hay rumores que indican que el personaje al que interpretará David Harbour en la película de Black Widow no sería otro que la Cosa, introduciendo así al grupo dentro del UCM.

El nuevo reboot del grupo podría ocurrir durante los años 60, como indica el medio. El propio Reed habría sido el que sugirió ese contexto a Fox antes de la compra de Disney, incluso sin narrar la historia de origen de Mister Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa.

Los 4 Fantásticos fue el primer grupo de superhéroes creado por Stan Lee y Jack Kirby y uno de los emblemas de Marvel Cómics. La Primera Familia ya ha estado en la gran pantalla hasta dos veces, con un desastroso resultado en la segunda ocasión. Sin embargo, no se podrá confirmar si el proyecto está en desarrollo o si formará parte de la siguiente fase de Marvel hasta el estreno de Spider-Man: Lejos de casa el próximo 5 de julio y el anuncio de la Fase 4.