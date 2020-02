Los 49ers se ponen arriba en el Super Bowl LIV en Miami

MIAMI._ Los Chiefs de Kansas City y los 49ers de San Francisco se enfrentan este día en el Super Bowl LIV para definir al nuevo campeón de la NFL.

Los 49ers se pusieron adelante 3-0 con gol de campo de 38 yardas.

Good as Gould.@49ers are on the board first with a 38-yard FG. #GoNiners

📺: #SBLIV on FOX

📱: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/vj3uXsXnkR