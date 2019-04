Los 6 mil millones de promociÃ³n al turismo en MÃ©xico se usaban para pagar favores a medios, pero se acabÃ³: AMLO

Los 6 mil millones de promoción al turismo en México se usaban para pagar favores a medios, pero se acabó: AMLO

La mejor manera de promover al País es garantizar que haya paz y tranquilidad, les dice, a pesar de que en lo que va de su gobierno, la inseguridad sigue igual que con Peña Nieto

09/04/2019 | 10:27 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el Fondo utilizado para “promover el turismo”, en realidad se usaba para pagar favores a la prensa mexicana.

“Estaban encariñados con el manejo de alrededor de 6 mil millones de pesos del fondo de turismo, que lo manejaban para pagar publicidad en México y en el extranjero. Pagar publicidad no para fomentar el turismo, sino publicidad para el Gobierno y para pagar favores a medios de información”, dijo.

“Es decir, una especie de subvención a medios de información, encubierto. Entonces eso se termina. Ya no van a utilizarse esos fondos con ese propósito. Ahora se está invirtiendo en mejorar las colonias en los centros turísticos, donde viven los trabajadores. Son colonias marginadas, sin servicios públicos. Hay contrastes que avergüenzan. Centros turísticos con hoteles de cinco estrellas, gran turismo, y colonias sin servicios, donde vive la gente, los mismos trabajadores del sector sin agua, sin drenaje, de manera precaria y con marginación”, dijo.

“Estamos invirtiendo este año, sólo en ciudades turísticas, 2 mil millones de pesos. Para este año. Y cada año vamos a utilizar fondos con este propósito. Además todas las embajadas en México y en el extranjero van a encargarse de la promoción turística. Por si fuese poco, la mejor manera de promover a México es garantizar que haya paz y tranquilidad en nuestro país”, agregó.

Pero en lo que va de su gobierno, la inseguridad se ha mantenido en los niveles del último año de Enrique Peña Nieto como Presidente.

“No se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Si aquí, en nuestro país, hay tranquilidad, hay paz, esto se va a saber en todo el mundo sin necesidad de tener un programa de promoción. Imagínense, además de estos 6 mil millones tenían 60 oficinas del Gobierno de México en el extranjero. Algo que llamaban ‘Proméxico’. En las principales ciudades del mundo había una oficina. ¿Quiénes trabajaban en esas oficinas? Puro recomendado. Eran como becas para que la gente cercana a los altos funcionarios públicos pudieran estar en el extranjero”.

“¿Han visto ustedes una oficina en México que se llame ProFrancia, ProItalia, ProChina? Nada. Eran todas esas cosas que inventaron los tecnócratas, los corruptos. Todas esas cosas se terminaron, aunque no les guste”, señaló el Presidente de México.

HOTELEROS PIDEN DINERO

Apenas el domingo, Luis Barrios Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, dijo al Presidente que “el que no enseña no vende”, y pidió recursos para promocionar el turismo mexicano.

“Necesitamos que no nos descobije. Apóyenos con los recursos necesarios para anclar y multiplicar con creces el presupuesto destinado a la comunicación y al turismo mexicano. Necesitamos 125 millones de dólares anuales. Esto equivale a medio punto porcentual de lo que el turismo ingresa a México con divisas”, agregó.

Dijo que el turismo es “un poderoso aliado en muchas de las propuestas que usted ha hecho”.

Afirmó que de los 4 millones de personas que trabajan en el turismo el 21 por ciento tiene menos de 24 años de edad y que si México no contara con el turismo habría casi un millones de jóvenes más en el país sin oportunidades; añadió que 57 por ciento de la fuerza laboral es del sexo femenino.

Recordó que “en tanto las 11 entidades del sur-sureste del país tienen un 60 por ciento de personas viviendo en marginación, muy por arriba del 44 por ciento de la media nacional, es posible identificar una excepción a esta condición en Quintana Roo, cuya actividad central es el turismo, pues en esta entidad la proporción es del 29 por ciento”.

“Señor Presidente usted, es el genio de la mercadotecnia, usted nos ha llenado de palabras pegajosas cada vez que tira un discurso. En este caso, le voy a aplicar un refrán muy mexicano, el que no anuncia, no enseña, no vende”, planteó.