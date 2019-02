Los 8 tráileres que dejó el Super Bowl: Del esperado avance de Endgame hasta Game of Thrones

Sin duda, este año el anuncio más esperado era el de Vengadores: Endgame. Pero hubo lugar para otros importantes estrenos como Hobbs and Shaw, Toy Story 4, Alita: Ángel de Combate o incluso la curiosa presencia de Juego de Tronos

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- La noche de este domingo se celebró el Super Bowl LIII, el evento deportivo por excelencia en Estados Unidos. Y como cada año, los estudios de cine y televisión han aprovechado para poner toda la carne al asador presentando los tráileres de sus estrenos más potentes.

Un espacio en el descanso del encuentro cuesta mucho, mucho dinero. Pero también es un gran impulso tanto para las películas más esperadas por el público como para aquellas que necesitan darse a conocer con un buen espaldarazo promocional.

Sin duda, este año el anuncio más esperado era el de Vengadores: Endgame. Pero hubo lugar para otros importantes estrenos como Hobbs and Shaw, Toy Story 4, Alita: Ángel de Combate o incluso la curiosa presencia de Juego de Tronos.

La ausencia más destacada fue sin duda la del Episodio IX de Star Wars, que todavía no ha presentado ningún material promocional y cuyo primer adelanto es más que posible que llegue con motivo del Star Wars Day el próximo 4 de mayo.

Éstos son todos los tráilers lanzados durante el medio tiempo del Super Bowl:

VENGADORES: ENDGAME

“Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no”, asegura Steve Rogers en el nuevo adelanto de Endgame. Los Vengadores supervivientes se han reunido, y no están dispuestos a aceptar el destino propiciado por Thanos. ¿Lograrán salvar al Universo Marvel? Habrá que esperar hasta el 26 de abril para averiguarlo.

NOSOTROS (US)

La nueva película de Jordan Peele, el hombre que erizó las nucas de todo el mundo con Déjame salir, promete ser mucho más intensa que su antecesora. En un pequeño pueblo empiezan a suceder acontecimientos extraños… y una familia tendrá que enfrentarse a sus peores demonios si quieren sobrevivir: ellos mismos. US se estrena el 22 de marzo.

FAST AND FURIOUS PRESENTA: HOBBS AND SHAW

Aunque Universal estrenó el primer tráiler de Hobbs and Shaw, el spin off de la franquicia Fast and Furious protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, unos días antes del Super Bowl, aprovechó el evento para mostrárselo nuevamente al público. Y de paso indignando un poco a los fans con el personaje de Idris Elba, que tiene poco menos que superpoderes. Hobbs and Shaw se estrena el 2 de agosto.

EL PARQUE MÁGICO (WONDER PARK)

Es extraño que las películas de animación tengan un hueco destacado en la Super Bowl, pero Paramount está apostando fuerte por su próxima película infantil, centrada en una joven que nos enseñará que, si es imaginable, también es posible. Se estrena el próximo 15 de marzo.

ALITTA: ÁNGEL DE COMBATE

Robert Rodriguez vuelve dispuesto a revolucionar el cine steampunk con ésta película sobre la inteligencia artificial, los metahumanos y la vida después del apocalípsis. Alitta: Ángel de Combate se estrena el 14 de febrero, y tal y como adelanta el tráiler, será “el evento cinematográfico en 3D del año”.

CAPITANA MARVEL

“Más alto, más lejos, más rápido. Alcánzame”. Así se presenta Carol Danvers en el nuevo adelanto de Capitana Marvel, la película que abrirá el apetito antes de Endgame y que promete ser “una de las mejores películas de la historia”, según las primeras reacciones. “Enseñemos a éstos chicos cómo se hace”, añade el personaje de Brie Larson. Capitana Marvel se estrena el 8 de marzo.

TOY STORY 4

Y por supuesto, si hablamos de animación, no podía faltar la esperada Toy Story 4. Disney ha dejado a un lado sus adaptaciones de acción en vivo (Aladdin, El Rey León, Dumbo) y ha apostado por Buzz, Woody y compañía. En ésta ocasión, los juguetes se van a la feria. Toy Story 4 se estrena el 20 de junio.

BONUS TRACK: JUEGO DE TRONOS

Por último, la marca de cervezas Bud Light ha apostado fuerte por el evento televisivo del año. Juego de Tronos también tuvo su pequeño espacio, con una aparición estelar de La Montaña ¡y un dragón! Eso sí, sin revelar absolutamente nada de la trama de la octava temporada, que llegará a HBO el 14 de abril.