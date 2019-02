Los 800 millones de pesos que darÃ¡ Banobras se utilizarÃ¡n para pavimentaciÃ³n: Alcalde de CuliacÃ¡n

Proyecto metrobús

Los 800 millones de pesos que dará Banobras se utilizarán para pavimentación: Alcalde de Culiacán

"Son créditos que se van a dar para un sistema de transporte, no sabemos quién lo va a pagar realmente, o en qué parte nos corresponda al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado o a la Federación, no sabemos todavía, pero se va a hacer", sostuvo

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro da como un hecho que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos entregará 800 millones de pesos al Estado o al Municipio para iniciar los trabajos del metrobús. El Alcalde explicó que ese recurso se utilizaría para pavimentación.

El Presidente Municipal explicó que es de vital importancia se pavimente con material hidráulico, es por ello que los primeros 800 millones de pesos que se otorgarán al proyecto del metrobús, se utilizarán para acondicionar el suelo de Culiacán para esta modalidad de transporte.

"Hay 800 millones de pesos ya definidos para infraestructura de transporte público, por eso yo decía que eso lo íbamos a invertir en pavimentación de las principales rutas para que tengamos el pavimento hidráulico que se requiere", mencionó.

Metrobús de Culiacán iniciaría con seis líneas en su primera etapa

Estrada Ferreiro desconoce quién será el encargado de pagar el apoyo que les otorgará Banobras, y en general, el proyecto del metrobús, sin embargo sostiene que el modelo de transporte sale porque sale.

"Son créditos que se van a dar para un sistema de transporte, no sabemos quién lo va a pagar realmente, o en qué parte nos corresponda al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado o a la Federación, no sabemos todavía, pero se va a hacer", sostuvo.

Días atrás Issel Guillermina Soto González, tesorera del Ayuntamiento, subrayó que el Municipio no cuenta con los recursos para hacerle frente a un proyecto de la magnitud de un metrobús; sin embargo, el Alcalde detalló que si bien no pueden realizar el proyecto solos, sí pueden invertir en el transporte público.

"Tiene razón porque no tenemos recursos para eso específicamente, pero por supuesto que tenemos recursos para el transporte, y por supuesto que estamos interesados en ello, y los beneficiarios finalmente son el Municipio de Culiacán, si el Gobierno del Estado lo paga sólo o lo paga a medias no importa, el chiste es que se haga, ¿Quién lo va a pgar no sé? Pero se va a hacer, así de facilito", afirmó.

Culiacán está más que listo para tener un sistema de Metrobús: Implan