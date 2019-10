Los Ángeles FC niega préstamo de Carlos Vela al América

Es un pilar dentro del equipo, dice la escuadra de la MLS

Sinembargo.MX

05/10/2019 | 10:42 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de que Carlos Vela dejara la puerta abierta a la posibilidad de jugar junto a Giovanni Dos Santos, quien pasó de militar en LA Galaxy al Club América, LAFC derrumbó las ilusiones que tenían los aficionados, pues el “Bombardero” tiene un contrato de cuatro años, por lo que esto no será posible en un futuro cercano.

En entrevista para ESPN Digital, el gerente general y vicepresidente ejecutivo de LAFC, John Torrington, dejó claro que no le veía sentido prestar a Carlos Vela, pues es un pilar dentro de su equipo.

“Carlos ha jugado una temporada muy fuerte, tuvo pocas lesiones, casi todos los partidos los ha jugado. En noviembre (cuando la temporada termine) no se puede hacer un préstamo, tendría que ser hasta enero y eso no nos conviene, porque la próxima temporada vamos a jugar la liga de campeones de Concacaf y no puedo imaginar que eso tuviera sentido”, sentenció.

Vela sobresale entre todos los jugadores de la MLS, pues actualmente es el líder de goleo y compite seriamente por el MVP, y es que no deja de cosechar récords y en el último encuentro de la temporada regular de la liga estará buscando desempatar la marca de Josef Martínez como el jugador con más anotaciones en una temporada y anotar su gol 32.

¿CUÁNTOS GOLES NECESITA VELA PARA SUPERAR A JOSEF?

Vela tendrá que cosechar al menos una anotación en el Decision Day de la MLS, cuando se enfrenten a Colorado Rapids el próximo domingo 6 de octubre.

LEER: El Liverpool consigue su octava victoria consecutiva luego de derrotar 2-1 al Leicester City