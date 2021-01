Los Ángeles Lakers vencen a los Boston Celtics con un final dramático

Los de Frank Vogel se recuperaron tras dos derrotas consecutivas y vencieron a los de Brad Stevens como visitantes por 96-95

Noroeste / Redacción

BOSTON._ No fue un partido vistoso ni mucho menos, pero cualquier Celtics-Lakers que se define en la última bola, tiene su interés y emoción de manera automática. Tal fue el caso del triunfo de los angelinos de este sábado por 96-95, en un final errático en el que Boston llegó a tener un par de chances para quedarse con el encuentro.

Los Lakers parecían encaminados a cerrar el partido con solvencia, hasta que una ráfaga de Jayson Tatum y un par de errores de LeBron James le abrieron una puerta a los locales. A punto tal que tras una nueva pérdida de la visita, en este caso de Anthony Davis, Boston llegó a tener la última bola, abajo por 96-95 y con menos de 10 segundos en el reloj. La misma terminó en manos de Kemba Walker, quien tomó un lanzamiento a media distancia que no ingresó, mientras que Daniel Theis tampoco pudo anotar en la corrección. Fue victoria para Los Ángeles por la misma, recuperándose tras un par de reveses consecutivos.

El fallo del final cerró una noche para el olvido de Walker, quien sumó 4 puntos y 4 asistencias en 28 minutos, con un ¡1 de 12 de campo! En el dueño de casa, tanto Jayson Tatum (30 puntos y 9 rebotes) y Jaylen Brown (28 puntos) hicieron lo suyo, combinándose para un excelente 25-37 de cancha. Sin embargo, tuvieron muy poca ayuda del resto de sus compañeros (nadie pasó de los 14 tantos), al menos en el costado ofensivo.

Claro que las malas noticias para los Celtics no estuvieron solamente vinculadas al resultado: Marcus Smart se lesionó en la pierna izquierda durante una disputa por un rebote con Montrezl Harrell y tuvo que abandonar inmediatamente la cancha, con lo que Boston reporta por ahora como una distensión en la pantorrilla. Este domingo se le harán más estudios al escolta, esperando que no se trate de un problema de mayor gravedad. Boston había entrado al último cuarto con ventaja de siete (78-71) pero la salida de Smart pareció sacarlo de foco, algo que los Lakers no tardó en aprovechar para recuperar el liderazgo.

El mejor del ganador fue Anthony Davis con 27 puntos y 14 rebotes, mientras que LeBron James sumó 21 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. La diferencia con los Celtics es que los Lakers sí encontraron una tercera figura de buen aporte: Montrezl Harrell, quien convirtió 16 tantos con un 8-10 de campo en 30 minutos de acción.

(Con información de NBA México)