Los Ángeles Rams están de regreso en el Super Bowl

NUEVA ORLEANS._ Los Ángeles Rams están de vuelta en el Super Bowl. Y necesitaron tiempos extras para llegar allí.

Greg Zuerlein conectó un gol de campo de 57 yardas para que los Rams superaran a los Saints, cabezas de serie, por marcador de 26-23, en el Juego de Campeonato de la NFC el domingo en Nueva Orleans.

Greg Zuerlein sends the @RamsNFL to the @SuperBowl!!!!!#LARams #NFLPlayoffs pic.twitter.com/vJ9goPzit2