Los Ángeles ultima preparativos de la Celebración de la Vida, en honor a Kobe y Gianna Bryant

LOS ÁNGELES._ Técnicos del Staples Center en Los Ángeles ultiman este domingo los preparativos de la “Celebración de la Vida”, la ceremonia oficial en honor a Kobe Bryant, y su hija, Gianna, con la que este lunes Los Ángeles Lakers, su familia, y casi 20 mil asistentes rendirán un último tributo al ex jugador de la NBA.

Los boletos para asistir a la ceremonia están agotados, y los organizadores han instado a las personas que no lograron comprar entradas a mantenerse alejados del estadio, y las zonas aledañas.

“Esperamos que todos presten atención al mensaje y se queden en sus oficinas, rodeados de sus amigos o en casa con sus familiares porque será un momento muy emotivo para ese día y queremos que la gente pueda disfrutarlo”, dijo el presidente del Staples Center, Lee Zeidman, a los medios locales.

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, se unió al llamado a la comunidad para mantener el orden en el sector, que se ha convertido en un lugar de encuentro de los seguidores de la estrella de baloncesto, desde el pasado 26 de enero cuando perdió la vida en un accidente aéreo.

En el momento de la colisión, Kobe Bryant, de 41 años, viajaba con su hija, de 13, y otras siete personas a bordo de un helicóptero que usaba habitualmente para evitar el conocido tráfico de Los Ángeles.

También murieron el entrenador de beisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli; su esposa Keri y su hija, Alyssa, que jugaba en el mismo equipo que Gianna; la entrenadora de baloncesto, Christina Mauser; otra compañera del equipo y su madre, Payton y Sarah Chester, y el piloto, Ara Zobayan.

La fecha elegida para el tributo público, 24/2/20, contiene un simbolismo especial para la familia Bryant, ya que el dos es el número que portaba Gianna, el 24 es el que llevó Kobe Bryant gran parte de su carrera, y el 20 es el número de temporadas que jugó en Los Ángeles Lakers.

Ticket Information for A Celebration of Life for Kobe and Gianna. https://t.co/tKnL1p4Rm9