Los actos de corrupciÃ³n no son fÃ¡ciles de probar: Yan Rubio

Los actos de corrupción no son fáciles de probar: Yan Rubio

La titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas pidió paciencia a la ciudadanía y a los diputados en materia anticorrupción en su comparecencia ante la 63 legislatura

Antonio Olazábal

Los actos de corrupción en la función pública no son fáciles de probar, lamentó María Guadalupe Yan Rubio.

La titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas señaló que el ir contra la corrupción no es un acto de voluntad, sino de inteligencia, es por ello que ante lo complicado que es probar actos irregulares en la función pública, pidió paciencia a la ciudadanía y a los diputados de la 63 legislatura en su comparecencia.

"Por mucha convicción que haya, hay muchos diagnósticos ya sobre la corrupción y parece que todos son unánimes en señalar que combatirla no es un acto de voluntad, sino de estrategia e inteligencia, no es fácil probar cómo ocurre y dónde ocurre un acto de corrupción, así que combatirla no es un asunto sólo del gobierno, el combate a la corrupción nos involucra a todos", explicó.

"la Secretaría de Transparencia y rendición de Cuentas, está trabajando intensamente en una línea de acción que está en franco proceso de maduración y es la prevención a través de un ambicioso programa integral de control interno, hay que tener paciencia y confianza en que los resultados se están viendo y se consolidarán pronto", agregó.

La funcionaria del Gobierno del Estado sostuvo que por instrucción del Gobernador Quirino Ordaz Coppel no tolerarán actos de corrupción.

"La posición de la Secretaría de Transparencia de mi cargo es cero tolerancia a la corrupción, esto ha sido un mensaje muy claro del señor Gobernador, no vamos a tolerar, comprendo que la ciudadanía está molesta porque pareciera que las cosas caminan lento en este tema", reconoció.

"Yo también soy una ciudadana como todos los aquí presentes, pero como ciudadana les digo, nosotros sí estamos convencidos de que vamos a actuar con convicción y con apego a la ley, pero debemos ser responsables en el cómo, sin pruebas nadie puede llegar a ningún lado", sostuvo.

Yan Rubio señaló que en relación al rezago de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de un monto de 6 mil 141.5 millones de pesos correspondientes a los años 2012 y 2016 se ha atendido el 87 por ciento y el 13 por ciento restante se encuentra en proceso de revisión, es decir se ha atendido al 100 por ciento.

Roxana Rubio Valdez, Diputada de Acción Nacional, cuestionó a Yan Rubio sobre que no han habido personas detenidas por temas de corrupción, es por ello que es difícil acreditar la credibilidad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

"Es de conocimiento público que personas que han ocupado cargos de gobierno y que se han enriquecido a costas de los bolsillos de los contribuyentes, pero ninguno de ellos ha sido sancionado con penas privativas de la libertad que sean un ejemplo y que ayuden a persuadir estas conductas", criticó.

A la titular de la secretaría también se le abundó sobre el proceso de los colchones en mal estado que repartieron luego a causa de las afectaciones de la tormenta tropical 19-E. Yan rubio compartió que la investigación ya está a un 90 por ciento.