TOKIO._ Los anillos olímpicos han llegado a Tokio.

Ingresaron en una balsa a la bahía de la ciudad anfitriona y allí permanecerán hasta el final de los Juegos Olímpicos, que se llevan a cabo entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

