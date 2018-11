Los aÃ±os no facilitan la despedida de un ser querido

Los años no facilitan la despedida de un ser querido

Miles de culiacanenses acudieron a los más de 80 panteones de la capital sinaloense, ahí recuerdan a sus padres, hermanos y abuelos que partieron en el camino antes que ellos, y que por más que pasa el tiempo no se olvidan

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El pasar de los años no te hace más fuerte, no ayuda el tener 50, 60 ó 70 años, siempre que muere un ser querido muy cercano va doliendo cada vez más, compartieron familias que acudieron los diferentes panteones de Culiacán por el Día de Muertos.

Isabel Martínez Valdez tiene 73 años. Ha visto partir a sus padres, tres de sus hermanos, sobrinos y muchos amigos. Platica que lo malo de vivir tantos años es que le va diciendo adiós a muchas personas muy queridas, y con el tiempo, no se va haciendo más fácil.

“Sinceramente ya con la edad, se nos han ido muchas personas que amamos, es un dolor muy fuerte que no se olvida, por lo menos a mí, es un dolor que no se me quita y estoy a ratos bien y a ratos mal, los recuerdo con canciones, con sonrisas”, comparte.

“Los años no lo hace más fácil, para mí no, los hermanos, los amigos; han sido tres hermanos, sobrinos muy queridos... todavía no nos sobreponemos, pero somos muy unidas”, dice.

En total son cuatro hermanos, tres de ellas están hoy al pie de la tumba de sus padres en el Panteón Civil de Culiacán. Las hermanas Martínez Valdez comentan que sus papás fueron muy felices, los recuerdan alegres.

“Venimos a ver a mi madre, a mis hermanos y a mi padre; la última persona que falleció fue mi padre, mi madre falleció en el 86 y mi padre en el 90”, conversa Elia Martínez Valdez.

“Siempre aquí estamos con ellos, los recordamos bien alegres, así como nosotros, a él le fascinaba bailar, cantar y así somos nosotros. Los recordamos tranquilos, sabiendo que ellos fueron muy alegres nunca estuvieron con tristeza”, rememora.

María Genoveva Castro, a sus 80 años de edad, acude cada Día de Muertos sin falta a visitar los restos de su familia. Con la voz entrecortada por la edad, comparte que su vida ha sido dura, vio cómo su padre perdió la vida cuando ella tenía 13 años, y fue testigo de cómo su madre luchó para sacar adelante a sus hermanas y a una media hermana de la cual ella se hizo cargo.

“A mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, a mis tías, ya es mucha gente (a la que vino a visitar)...recuerdo principalmente a mi mamá, fue la que murió más reciente, hace 24 años, mi papá murió cuando yo tenía 13 años, acababa de cumplir 13 años y de mi abuelo sí me acuerdo bien”, menciona.

Su padre murió en 1951, su mamá en 1994, por lo que María de Castro, madre de Genoveva, sacó ella sola a sus hijas por más de 43 años, y hoy a 28 años de su muerte, Genoveva recuerda la entereza y fuerza con la que su madre sacó a todos sus hijos adelante.

“Mi mamá era una persona muy fuerte de carácter, de mucha entereza, mi papá murió y ella se quedó con nosotros tres, y mi media hermana, nos sacó adelante, era muy segura de sí misma y sabía guiarnos sin ser demasiado estricta”, recuerda.

Dedican sus canciones a los que ya se fueron

En el Panteón 21 de Marzo también recordaron a sus seres queridos, muchos de quienes van a este camposanto les dedican canciones a sus difuntos; para ello está el grupo “Centenarios”, uno de muchos conjuntos musicales que cantan canciones para los que ya se fueron.

Ramón Molina, Óscar Quintero y Jesús Quintero integran este grupo, cuando les preguntan el nombre de su agrupación bromean diciendo que son el grupo “70 y más”, porque ya están los tres entrados en años, pero no, se hacen llamar los “Centenarios”.

Normalmente tocan por hora, este año fue un poco complicado que pudieran cantar en el Panteón de la 21 de Marzo, dado que el Ayuntamiento no les había dado permiso para cantar, sin embargo al final del día sí se les permitió.

“Tenemos unos 20 años cantando acá, venimos como en estas fechas, este día, el día del padre, y cuando nos contratan”, conversa.

“Ahorita vamos empezando, teníamos un problema con el Ayuntamiento, ellos hasta ahorita autorizaron porque hablamos al delegado porque no querían dejarnos trabajar”, añade.

En el panteón más grande de Culiacán se esperan el día de hoy al menos 30 mil personas, las autoridades del lugar señalaron que hasta el momento no han ocurrido hechos violentos dentro de los camposantos.