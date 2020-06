Los árbitros profesionales de Sinaloa se beneficiarían con el Mazatlán FC

Los silbantes sinaloenses podrían trabajar e incrementar su nivel con los equipos filiales del equipo del puerto

Kevin Juárez

MAZATLÁN._ La posible llegada de la Liga MX a Mazatlán abrirá un sinfín de posibilidades para muchos sinaloenses.

La Delegación de Árbitros Profesionales de Sinaloa sería uno de los grupos más beneficiados con el nacimiento del Mazatlán FC, ya que los silbantes estarían trabajando en los partidos de los equipos filiales del nuevo integrante de la familia del futbol mexicano.

Geovanni Iván Ochoa Corral, delegado de los árbitros profesionales de Sinaloa, comentó que se encuentran planeando el próximo torneo, en el que tendrían que darle servicio a las divisiones inferiores del Mazatlán FC.

“Estamos planeando lo que se viene, ahorita los muchachos tienen vacaciones, regresan hasta el 15 de junio a los trabajos físicos y a todo lo que se tiene que ver con la preparación. Se vienen las divisiones inferiores, son a las que le vamos a dar servicio”, explicó.

Ochoa Corral explicó que también existe la posibilidad de que árbitros de otras delegaciones vengan a pitar a Mazatlán.

“A veces se intercala el trabajo, así como árbitros de Sinaloa viajan a otras partes, otros elementos de Sonora, Nayarit y Jalisco pueden venir a dar servicio a Mazatlán”, explicó.

Geovanni Ochoa, quien está trabajando con 15 árbitros profesionales, comentó que un equipo de Liga MX en Mazatlán viene a beneficiar a muchas personas, dentro y fuera del futbol.

“El equipo viene a beneficiar a todo mundo, viene a abrir trabajo para mucha gente, escuelas filiales, la gente que trabajará en el estadio, son muchas cosas que hay que ver, no solamente en lo deportivo”, señaló.

Ya en el tema arbitral, los silbantes sinaloenses tendrán la posibilidad de ser observados de muy de cerca por la Comisión de Árbitros, por lo que podrían ascender de división más rápido.

“Viene a incrementar el número de árbitros y el nivel, porque si hay un equipo de Liga MX aquí con nosotros, pues la Comisión de Árbitros vendrá a ver a los árbitros”, dijo.

Además de las categorías Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Liga Premier, un equipo de Liga MX debe contar con un representante en la Liga MX Femenil, torneo en el que la mayor parte de los jueces son mujeres.

Geovanni Ochoa comentó que están trabajando fuerte en el arbitraje femenil para sacar elementos que acompañen a la culiacanense Melanie Villavicencio, la primera y única árbitra profesional en Sinaloa.

El delegado señaló que es complicado conseguir árbitras, ya que las pruebas físicas son muy exigentes, pero confía en que María Fernanda Márquez sea la segunda silbante femenil en Sinaloa.

“Estamos trabajando en el arbitraje femenil hace un par de años, no se da, es muy complicado, hay mujeres que lo intentan, pero se quedan en el tema físico. Tenemos una muchacha de nombre María Fernanda Márquez, ella tiene muchas cualidades, hay que ver el tema físico, todo parece indicar que sí cumplirá”, explicó.

Por último, Geovanni Ochoa comentó que la pandemia afectó a todo el arbitraje amateur, no tanto así al profesional, ya que la Liga Premier y la Tercera División se detuvieron muy cerca de finalizar su temporada regular.

“Nos afectó a todos en el sector amateur, no tanto en el profesional, ya que a la Tercera y Segunda División le faltaban pocas jornadas, eso más la Liguilla. En Sinaloa estábamos trabajando bastante bien y es por eso que teníamos muchas expectativas para que nuestros árbitros se metieran a la Liguilla en ambas ligas”, culminó.