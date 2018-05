Los ataques de Meade en contra de Nestora buscan legitimar un acto de violencia, dice abogado - Noroeste

Los ataques de Meade en contra de Nestora buscan legitimar un acto de violencia, dice abogado

Con los autos de libertad de 2016, Nestora Salgado mantiene su inocencia hasta que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero emita una nueva sentencia

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).- El Tribunal Superior de Justicia de Guerrero no reabrió cinco causas penales por las que obtuvo autos de libertad en 2016 a Nestora Salgado García, pues las apelaciones de víctimas existen desde ese año, dijo Sandino Rivera Espinosa, abogado de la ex comandanta comunitaria y ahora candidata al Senado de la República por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Hay una confusión de términos jurídicos. No se reabrieron nuevos casos, porque no se han cerrado. Digamos que en las siete causas que enfrentó Nestora en todas se dictaron autos de libertad, en las siete causas por delincuencia organizada, secuestro y homicidio. Cuando le dictaron los autos de libertad y Nestora quedó libre en 2016, el Ministerio Público de Guerrero y algunas víctimas apelaron esas causas, entonces existen apelaciones de los autos de libertad, pero no que se reabrieron porque están desde 2016”, explicó en entrevista con SinEmbargo.

Sandino Rivera reconoció que existen cuatro apelaciones, tres por los delitos de secuestro y uno por homicidio, pero que la causa por delincuencia organizada quedó completamente agotada.

El abogado aseguró que la información difundida a través de una tarjeta informativa el 23 de mayo tiene como objetivo criminalizar a Salgado García y darle un uso político a su proceso.

Con los autos de libertad de 201,6 Nestora Salgado mantiene su inocencia hasta que la Sala Penal emita una nueva sentencia después de realizar las diligencias necesarias en el desahogo de las apelaciones.

“Las resoluciones de esas apelaciones serán después del proceso electoral, porque no da tiempo. No nos ha notificado de las fechas de audiencia y cuando se dé la audiencia, se resuelve un mes después”, expuso.

El abogado aclaró que no existe ninguna orden de aprehensión en contra de la candidata de Morena al Senado de la República y que el proceso de apelación no impide que la ex comandanta de Olinalá, Guerrero participe en las elecciones del 1 de julio con una candidatura.

“Todo es un uso político en este momento en el que Nestora está para Senadora. Mientras no esté privada de la libertad, Nestora tiene todos sus derechos electorales vigentes, mientras no haya una sentencia condenatoria firme”, explicó.

Sandino Rivera agregó que si la sentencia en las cuatro apelaciones llega a ser adversa a Nestora Salgado, su defensa recurrirá a un juicio de amparo.

“Acudiremos a todas las instancias legales, pero consideramos que los autos de libertad están bien sustentados y que tendrá que confirmarse su inocencia”, dijo.

LA CRIMINALIZACIÓN DE NESTORA

El jueves pasado, Nestora Salgado demandó por daño moral al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, luego de que la llamara “secuestradora” en su cuenta de Twitter, en el programa de televisión de Tercer Grado y en el Segundo Debate Presidencial del domingo 20 de mayo.

“Ahora que ya soy candidata al Senado de la república, ahora avientan a todos los perros al ataque, ¿para qué?, para bajar mi candidatura. Porque no les conviene que Nestora llegue al Senado ¿Por qué? Porque con Nestora viene la voz del pueblo, y eso no o van soportarlo nunca”, dijo Salgado.

La demanda se sumó a la que interpuso Morena el miércoles ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Horacio Duarte, representante del partido ante el INE, dijo que la denuncia se debe a los “hechos falsos consistentes en extorsión y secuestro” que Meade Kuribreña atribuyó el 20 de mayo a Nestora Salgado durante el Segundo Debate Presidencial que pusieron en riesgo la integridad de ella y de su familia.

Las declaraciones “falsas e irresponsables” de José Antonio Meade –explicó Horacio Duarte–, generaron un ataque armado a la casa de la hija de la candidata al Senado.

El morenista aseveró que exponer argumentos difamatorios, sin considerar sus consecuencias, representa una amenaza para la dignidad de la candidata y de otras mujeres.

José Antonio Meade insistió en que no se retractará de sus acusaciones sobre Nestora y se negó a ofrecerle una disculpa.

El abogado de Salgado García afirmó que las declaraciones del PRI y de José Antonio Meade Kuribreña, así como el uso político que se le está dando al caso de Nestora significan una “falta de respeto al poder judicial de Guerrero” y “legitiman un acto de violencia” en contra de la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá.