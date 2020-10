Los Atléticos coronan regreso en la serie y eliminan a los Medias Blancas

OAKLAND._ Un sencillo de Chad Pinder remolcó dos carreras que significaron la ventaja en el quinto inning, y los Atléticos de Oakland cortaron 14 años de fracasos en la postemporada, al imponerse el jueves 6-4 sobre los Medias Blancas de Chicago, en el tercer y decisivo duelo de la serie de comodín de la Liga Americana.

Varios boletos costosos expedidos por los relevistas de Chicago ayudaron también a los Atléticos, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, que perdieron el primer juego pero ganaron en días consecutivos y avanzaron a la serie divisional, en la que se medirán con los Astros de Houston, sus rivales en el Oeste de la Americana.

