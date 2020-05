Los AtlÃ©ticos de Oakland no han podido pagar el alquiler de su estadio

Los Atléticos de Oakland no han podido pagar el alquiler de su estadio

La renta anual es de 1.2 millón de dólares y vencía el pasado 1 de abril

Noroeste / Redacción

21/05/2020 | 09:17 AM

OAKLAND._ Los Atléticos de Oakland no han pagado el alquiler para usar su campo del "Coliseo RingCentral", de acuerdo con el director ejecutivo interino del campo de juego, Henry Gardner.

En una entrevista con el Grupo de Noticias del Área de la Bahía, Gardner dijo que el equipo había informado a los propietarios del estadio de que no podía pagar el alquiler anual de 1.2 millón de dólares que vencía el pasado 1 de abril, por la pandemia del coronavirus.

"Dijeron que como no lo habían usado, no podían generar ingresos y no tenían capacidad de pago", informó Gardner al periódico.

"Reconocemos que todos nos hemos hundido de varias maneras. Tal vez hay algunas cosas que estamos dispuestos a negociar y renunciar, pero no podemos simplemente decir que no hay renta", añadió.

Según una carta de los Atléticos enviada el 31 de marzo y obtenida por Bay Area News Group, el equipo citó fuerza mayor en su contrato con el estadio, que cubre eventos extraordinarios como una pandemia, como razón para no pagar el alquiler.

El abogado general de los Atléticos, D'Lorna Ellis, escribió que el equipo aplazaría el pago hasta que sepan "mejor cuándo estará disponible el Coliseo" para su uso.

El pasado lunes, el gobernador de California, Gavin Newsom, informó de que los deportes podrían reanudarse sin aficionados en su estado a partir de "la primera semana de junio".

Los dueños del campo de juego no han aclarado si presentarán una demanda o tomarán alguna medida contra los Atléticos por falta de pago.

(Con información de EFE vía Yahoo)