Los Atléticos de Oakland sobreviven al vencer a los Medias Blancas de Chicago

OAKLAND, California._ Marcus Semien y Khris Davis dispararon sendos jonrones en los albores y los Atléticos de Oakland controlaron a José Abreu y a los Medias Blancas de Chicago en las postrimerías, para imponerse el miércoles por 5-3, con lo cual forzaron a un tercer juego en esta serie de playoffs.

El relevista Jake Diekman expidió un boleo con el que entró una carrera en el noveno inning, pero retiró al cubano Abreu mediante un bravo roletazo para poner fin al duelo e igualar a un triunfo por bando esta serie de comodín de la Liga Americana.

El tercer duelo está pautado para este jueves, también en el Coliseum.

Los Medias Blancas ostentaron una foja de 14-0 en la temporada regular contra abridores zurdos, y vencieron a un lanzador con esas características, el peruano Jesús Luzardo, en el primer duelo de la serie. El manager de los Atléticos, Bob Melvin, reconoció que podría reconsiderar quién abrirá el tercer encuentro, de vida o muerte.

Es posible que recurra al derecho Mike Fiers, en lugar del zurdo Sean Manaea.

