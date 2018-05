Los Backstreet Boys están de vuelta con Don't go breaking my heart - Noroeste

Música

Los Backstreet Boys están de vuelta con Don't go breaking my heart

El grupo dará una serie de precentaciones en el mes de junio en diversos medios de EU

Noroeste / Redacción

Después de su aniversario 25, Los Backstreet Boys firman con RCA Records/Sony Music quienes lanzaron su nuevo y eléctrico sencillo Don't go breaking my heart, junto con su video oficial dirigido por colaboradores de BSB, Rich + Tone.

"Al minuto que escuchamos esta canción sabíamos que era especial", dice Kevin Richardson. "Me puse de nerd con el piano y sintetizadores. Cuando suena el groove en el segundo verso, VAMOS. Gran verso, hook y melodías. Sólo hacen que quieras escuchar una y otra vez".

Apoyando el nuevo sencillo, BSB regresará al Good Morning America Summer Concert Series en Central Park de Nueva York el 13 de julio, indica un comunicado.

El grupo también se presentará en una serie de shows de verano en la radio como la edición de este año de KIIS FM Wango Tango antes de regresar a su residencia rompe récords en Las Vegas Backstreet Boys: Larger Than Life.

Grabado inmediatamente después de la primera parte de su altamente exitosa residencia en Las Vegas, Don't go breaking my heart tiene la energía de un grupo que tuvo un gran año y que canalizó su emoción en un nuevo tema que pega más fuerte y más funky que nunca antes.

Es difícil no pensar que las últimas actividades del grupo no modelaron este camino. Ya sea la relación creativa con Florida Georgia Line que le consiguió a BSB su primer sencillo en la radio #1 de Country; trabajando con una variedad de productores nuevos y jóvenes; hay una clara energía y actividad alrededor de Backstreet Boys y Don't go breaking my heart es un extraordinario nuevo camino para el grupo que continúa impresionando 25 años dentro de su histórica carrera.

"Hemos trabajado como locos por 25 años", comenta AJ McLean "y con el apoyo de RCA y nuestro equipo, sabemos que estaremos tocando para fans, viejos y nuevos, por mucho tiempo. Se siente como si apenas comenzaramos".

Don’t go breaking my Heart, ya está disponible en todas las plataformas digitales, fue escrita por Stephen Wrabel (Ellie Goulding) y producida por Stuart Crichton (Kesha) y Jamie Hartman (James Bay).

EN CORTO

-Por 25 años, Los Backstreet Boys han sido uno de los grupos más exitosos en la historia de la música y continúan siendo de los intérpretes más influyentes en el mundo.

-Con innumerables #1s, giras rompe-récords y ventas mundiales pasando los 130 millones, BSB ha sido reconocido como la boy band con mejores ventas en la historia.