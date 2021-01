Los Bucks de Milwaukee anotan 29 triples en un juego e imponen nueva marca histórica en la NBA

Durante la última jornada de la NBA, el equipo de los Bucks de Milwaukee encestó 29 tiros de tres puntos en su victoria por 144 a 97 sobre los Miami Heat, convirtiéndose en la escuadra con mayor número de triples conseguidos en un sólo encuentro.

Como resultado de una gran actuación colectiva, 12 jugadores de la escuadra de los Bucks anotaron al menos un tiro de larga distancia, siendo los máximos anotadores Jrue Holiday con seis, así como Donte DiVincenzo y Khris Middleton, con cinco y cuatro triples, respectivamente.

Para sorpresa de los aficionados, el único jugador que no encestó desde el área de los tres puntos fue la gran estrella del equipo y el jugador más valioso de la liga durante las últimas dos temporadas, Giannis Antetokounmpo, quien terminó el encuentro con nueve puntos, seis rebotes, seis asistencias y tres robos.

La anterior marca de triples encestados en un solo partido pertenecía al equipo de los Rockets de Houston, quienes acertaron de tres en 27 ocasiones en abril de 2019 en un duelo en contra de los Suns de Phoenix.

The Bucks also became the first team in NBA History to have 12 different players make a triple in a game. pic.twitter.com/MK8FgNJPfc