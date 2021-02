Los bulldogs franceses de Lady Gaga son encontrados a salvo

Una mujer que parece "no estar involucrada y no estar asociada" con el ataque llevó a los perros a la comisaría de policía de la comunidad olímpica de Los Ángeles el viernes

Noroeste / Redacción

27/02/2021 | 10:09 AM

Los dos bulldogs franceses de Lady Gaga fueron encontrados después de que fueran robados y dispararon a su paseador de perros, según puede confirmar un medio local.

El capitán de la policía de Los Ángeles, Jonathan Tippet, informó a ese medio de comunicación que los perros están a salvo.

"Puedo confirmar que los perros han sido localizados y están a salvo", confirma Tippet.

Koji y Gustav, los dos bulldogs franceses de Lady Gaga ya fueron recuperados en perfecto estado.

Los perros fueron llevados a la comisaría de policía de la comunidad olímpica de LAPD por una mujer alrededor de las 18:00 horas, dijo Tippet a Associated Press, quien fue la primera en informar la noticia.

Según el medio, un representante de Gaga, de 34 años, y un detective fueron a la estación y confirmaron las identidades de los perros.

No quedó claro de inmediato cómo la mujer obtuvo los perros, aunque Tippet le dijo a AP que parece "no estar involucrada y no estar asociada" con el ataque del miércoles por la noche.

El robo ocurrió el miércoles alrededor de las 9:40 pm en Hollywood. En ese momento, Gaga estaba en Italia filmando una película y había dejado a sus perros al cuidado de su paseador de perros, Ryan Fischer.

Atacan al cuidador de los perros de Lady Gaga; le roban dos de sus cachorros

Ryan Fischer recibió un disparo durante el ataque.

El viernes, la familia de Fischer confirmó que el héroe paseador de perros estaba en camino hacia la recuperación.

"Ryan está recibiendo una atención extraordinaria en el hospital en este momento y sus médicos esperan que se recupere por completo", dijo la familia en un comunicado a TMZ.

"No podemos decir lo suficiente para agradecer a todos los socorristas, enfermeras y médicos que han trabajado tan incansablemente para cuidar a Ryan".