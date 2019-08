Los cárteles no dejan de innovar: de ‘burros’ a túneles… y ahora, nuevos aviones ultraligeros

Ciudad de México (SinEmbargo).– Los cárteles desde hace décadas han contado con una amplia gama de métodos para cruzar cocaína, heroína, mariguana y otras sustancias hacia los Estados Unidos.

Son muy innovadores para sus estrategias de contrabando, debido a las grandes ganancias que registran en sus operaciones invierten enormes sumas de dinero en desarrollar tecnología para sus actividades.

Desde túneles de 600 metros con iluminación y sistemas de ventilación, hasta sumergibles autopropulsados con camuflaje para no distinguirse mientras navegan.

Hace unos días una joven de 22 años fue detenida cuando intentó cruzar por la frontera de México y Estados Unidos con un pastel relleno de 4.5 libras de cocaína (aproximadamente 2.06 de kilogramos) a bordo de un taxi.

CAKE WALK⁠—Alert CBP officers at the Hidalgo International Bridge had no trouble finding $35K worth of cocaine hidden inside a cake. Learn more via @CBPSouthTexas ➡️ https://t.co/MP1VOuM9Ng pic.twitter.com/dl8mWXP8Vg