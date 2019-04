Los Celtics borran del mapa a los Pacers tras el descanso

Los Celtics de Boston aterrizaron en los Playoffs 2019 más tarde de lo esperado, pero dos cuartos bastaron a los verdes para sellar el partido y poner el 1-0 en la eliminatoria.

Cuando los pupilos de Stevens igualaron tras el descanso la intensidad y entrega de los Pacers de Indiana, se acabó el partido.

Vale que es sólo el primer encuentro de una serie larga (al mejor de siete). Que es cierto que no conviene sacar conclusiones precipitadas en un Juego 1. Pero si algo dejó claro el partido de este domingo en el TD Garden es lo importante que es Victor Oladipo.

Sin el escolta, Indiana ha sido capaz de mantenerse a flote, pero las eliminatorias por el anillo son otra película. Sin un talento que capaz de marcar la diferencia, estás muerto. Sobre todo si en el bando rival hay talento a raudales.

Sorprende decir que Boston se apuntase el primer asalto con una diferencia de 10 puntos (la sensación fue mayor, pero los visitantes aprovecharon para maquillar en los minutos finales, ya con todo decidido). Desde luego, quien sólo viera la primera mitad no dará crédito. Aprovechando las pérdidas de los Celtics (10 en los dos cuartos inciales) para obtener puntos fáciles al contraataque y dominando la batalla en la pintura, los de McMillan fueron muy superiores hasta el descanso.

Una excelsa defensa cortocircuitó a los locales, que mucho deben agradecerle a Marcus Morris llegar al intermedio sólo 7 puntos abajo (38-45).

La energía y acierto que aportó el ala-pívot desde el banquillo fue de lo único potable junto a un Gordon Hayward que volvió a dejar latente su línea ascendente. Pero la segunda unidad de los Pacers, con un Sabonis excelso y el acierto de Cory Joseph y Tyreke Evans, mantuvo la renta ante la atenta mirada de Larry Bird. Símbolo del estado de Indiana y mito viviente de los Celtics, el alero no faltó a una cita de tanto significado para él.

Pero todo cambió tras el descanso. Las dudas volvían a amenazar sobre el Garden después de un regular season tan, valga la redundancia, irregular. Kyrie Irving, en su estreno en la postemporada como celtic, dio un paso al frente. Sin grandes alardes, y a pesar de tener un mal día de cara al aro (6/17) capitalizó la ofensiva con sus 20 tantos, 5 rebotes y 7 asistencias. También fue el primero en subir el listón atrás.

Kyrie gets the steal and finds Tatum down the floor for three! pic.twitter.com/Nfq4SuLsv4