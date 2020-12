Los conservadores no tienen ideología, tienen voluntad de poder y negocios vinculados: Taibo II

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), dijo que sus expresiones sobre Enrique Krauze Kleinbort y Héctor Aguilar Camín, a quienes dijo que si no les gustaba la actuación del Gobierno federal se fueran del país, no fue un exceso.

“Me pasé, como siempre. Sufro de exceso de sentido del humor y, en este caso, era muy obvio que todo el cacareo que se hacía en torno a persecución, a censura, pues nomás había que poner las cosas sobre la mesa. Y lo que tenías era intelectuales privilegiados del viejo régimen que tenían 200 negocios. Si son delito o no, no me toca a mi probarlo, pero 200 negocios: suscripciones exageradas de sus revistas, proyectos de investigación que nunca se realizaron, páginas de publicidad verdaderamente alucinante, etcétera, etcétera. Ya, para qué seguimos con la larga lista”, expuso.

En entrevista en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en la cadena La Octava, Taibo II añadió que era muy obvio que, en ese momento, había mucho ruido mediático en torno a “censura”, “nos marginan”. Pero ellos, expuso, se acercaron demasiado a los privilegios del poder.

– Ahora están literalmente buscando los privilegios del poder, porque ellos aconsejaron, por cierto en julio, formar un bloque de partidos de oposición y ya lo lograron. Ya el PRI y el PAN formalizaron esta unión bajo el patrocinio de los patrones y de Claudio X. González–, le preguntó Delgado Gómez.

“Imáginate, imáginate. Demuestra una vieja reflexión que nos hemos hecho todos los mexicanos, incluidos ustedes dos que están ahí con cara de que a veces me creen y a veces no; la reflexión es: los conservadores no tienen ideología, los conservadores lo que tienen es voluntad de poder y negocios vinculados con la voluntad de poder".

“De qué se trata, pues se trata de reconstruir el concepto del país como botín, que eso fue. Y en ese sentido, los pactos con principios muy extraños, porque luego para explicarlo tienen que hacer maronas, el PAN, el PRI, el PRD y los intelectuales exorgánicos tienen que hacer maromas. Pero bueno, hacer maromas ha sido un oficio extraño, pero abominable de la historia mexicana”, respondió el Director del Fondo de Cultura Económica y uno de los escritores más prolíficos en la literatura mexicana".

– Paco, no quiero meterte en problemas con la autoridad electoral, así que te pregunto con mucho tiento: nos decía Juan Villoro hace unos días en una entrevista que lo ideal, ya que se perdió la ideología, se perdió el motivo por el que existiera un PAN o un PRI, pues es que desaparecieran esos partidos políticos y se le diera oportunidad a nuevas fuerzas emergentes, no le hace que fueran contrarias al actual movimiento en el poder. Tú, ¿qué piensas sobre esto?–, le consultó Páez Varela.

“Que no tengo relaciones verbales con el INE [Instituto Nacional Electoral]. El INE para mí es una memoria en la cabeza de una institución que propició fraudes en este país, que sabía que se estaban comprando votos y que miró hacia otro lado, que sabía que había dinero desviado y miró hacia otro lado. Entonces, no tengo diálogo con el INE".

“Respecto a los partidos que se han autodestruido en el proceso: aunque la mona se vista de seda, mona se queda; ¿era Samaniego el que decía esas cosas horribles? Para que lo pongan en el emblema del nuevo partido, la nueva coalición: aunque la mona se vista de seda, mona se queda”, respondió Paco Taibo.

– Entonces, ahora ya, de alguna manera se desenmascaran, y se hermanan a los patrones. Pero te pregunto, ¿tu recomendarías a estos partidos que mejor se fusionaran, ya que ahora no tienen una ideología?, ¿que fueran eso: PRIAN, que siempre se ha dicho?, le interpeló Páez.

“¿Y si te cambio la pregunta? ¿Tú le prestarías a los candidatos de esta nueva coalición tu bicicleta usada? O más fea todavía: ¡tú permitirías que los miembros de este club invitaran a una fiesta de XV Años a tu sobrina? Sabes qué, tarda en desenmascararse las cosas, no son tan rápidas como debieran, a pesar del cúmulo de información que se ha producido en estos últimos dos años. Y cosas que ya sabíamos, pero que se comprobaron”.

“¿Son todos ellos culpables? No. Conozco a panistas decentes. Pocos, pero conozco, porque no es un problema de que haya mucho o haya pocos. Y conozco a algunos priistas que todavía se sienten nacionalistas del viejo cuño, pocos. También es cierto que no es un ambiente en el que me muevo fácilmente. Y conozco incluso a algún perredista, creo que uno, que no es mala persona”, añadió.

– ¿Jesús Ortega?–, le interrumpió Delgado.

“No”, reviró Taibo. “A Jesús Ortega no le tengo ningún respeto, y Jesús lo sabe y yo también”.

Jesús y sus compañeros del PRD, agregó Taibo, inventaron la idea del “partido de las canicas: de, ¿qué traes, cuánto traes, yo negocio? Es la época más triste donde el PRD va perdiendo todos los días principios y todos los días lo que va haciendo es creando escuelas y cotos de poder”.

“Era un fenómeno muy curioso el de aquél PRD del que huimos muchos, porque apestaba, que era: eran laboristas, pero no en el sentido británico, sino laboristas en el sentido de reparto chamba: tú me das tres empleos yo te doy cinco y entre los dos hacemos una fuerza. Toda esta cadena de dependencias que maleó tanto a una parte de la izquierda, que les puso por delante no la vocación tradicional, histórica, el esquema del yo vine aquí a pelear por ideas, por principios y pongo mi vida, se volvió el yo vine aquí porque ya me toca y quiero salario. Y maleó extraordinariamente, destruyó a cientos de cuates".

“Algún día escribiré una novela que se va a llamar Los traidores, porque me interesan los mecanismos que les funcionan en la cabeza a algunos de estos cuadros tránsfugas de la izquierda que reaparecieron luego como funcionarios priistas, panistas o que le dieron estructura al PRD. Y cuando te pones a estudiar sus casos te encuentras biografías extrañas, un proceso de destrucción personal: alcoholismo, siete matrimonios en los que hay que pagar los saldos de la Enciclopedia Británica. Todo este fenómeno de descomposición económica, de muchos años de estar malviviendo, es cierto, y de repente el basta ya, ya me toca; y el ya me toca es: me trago los principios, los vomito y me voy hacia el business. La izquierda bissnera, usando el término tan bonito que generaron los cubanos”, expuso.