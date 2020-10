Los doctores si saben gobernar…No tengo el síndrome del presidente eterno: Soto Grave

Como Alcalde siendo médico y su esposa al frente de DIF municipal que también es doctora, se han atendido situaciones que desde años atrás se solicitaban por parte de Protección Civil del Estado, como la rehabilitación de la guardería DIF del centro.

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Alcalde Emmett Soto Grave señaló que como profesional de la salud ha demostrado que los médicos sí saben gobernar y que además no tiene el síndrome del Presidente eterno.

“A mí me da mucha risa, de verdad que me da mucha risa cuando decían que los médicos no saben gobernar y me da una risa cada que veo una barda pintada y hemos demostrado nosotros (su esposa y él) que los médicos sabemos gobernar” dijo.

Del edificio que se encontraba en mal estado, de mejorar el parque vehicular pese a que, señaló no tienen los recursos económicos de los que se gozaba antes, en que las participaciones no tenían recortes económicos como los que se tienen ahora.

“Se tuvo que hacer en esta administración que menos dinero tiene y los que dizque sabían gobernar, los políticos de cepa, los políticos de altura, de alcurnia, no hicieron nada nunca, no tuvieron voluntad y ahora que no hay dinero se están haciendo las cosas” señaló.

Está a cuatro días de cumplir 2 años como Alcalde y se han hecho muchas cosas, sin tener los recursos económicos de antes, pero ha tenido la voluntad, indicó.

“Nosotros como buenos profesionales de la salud no tenemos complejos, no tenemos nosotros el síndrome del presidente eterno, nosotros nos vamos, a un año de irnos queremos dejar una infraestructura para el que venga” dijo.

No será irresponsable, señalo, han demostrado que como Médicos son organizados y han fortalecido las instituciones como DIF y la Comuna, han puesto orden.

El edil justifico además con el termino de democracia, el que no les agraden sus detractores o quienes los critican como funcionarios, señalando que por eso hay quienes siente una polarización entre los funcionarios, pero es realmente la democracia que hoy se tiene.

“Es cierto en el ir y venir puede no parecerles como gobiernan quienes están en el turno, pero también habrá presidentes y directores que no nos gusta cómo trabajan los que están de aquel lado, esto es así, la democracia así es” dijo.

No es necesario hablar tanto de lo que se hace, indicó, pues los hechos están ahí, las acciones son evidentes, se irán sin dejar deudas y dejando cosas para dar continuidad, sabiendo que continuaran viviendo en el municipio, pues no se irá.

“El trabajo habla por sí solo y las acciones, de ahí en fuera lo demás es x, hoy en día es muy fácil manipular la información para mal, pero la gente ya no es tonta, la gente ya ve, ya entiende, ya comprende y por eso hechos son amores” puntualizo, durante su mensaje a trabajadores de DIF.