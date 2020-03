Los Dos Escobar, Diego Maradona y ocho películas más de futbol recomendadas por la MLS

La Major League Soccer hizo una lista de películas de futbol para ver durante esta cuarentena de coronavirus

Sinembargo.MX

23/03/2020 | 12:38 AM

México (SinEmbargo).- Al igual que prácticamente en todo el mundo, la pandemia de coronavirus detuvo la actividad en la Major League Soccer y en algunos estados ya se ha declarado la cuarentena debido a la rápida propagación de Covid-19, motivo por lo que los aficionados deberán quedarse en casa y aprovechar a la perfección las recomendaciones que la MLS ha hecho sobre las mejores películas relacionadas al futbol.

Estas son las mejores películas de futbol, según la MLS y que te ayudarán a sobrevivir en esta cuarentena:

FOREVER PURE

El documental, que está disponible en la plataforma Netflix, se llevó un Emmy debido a la crudeza con la que muestra el odio de los aficionados cuando el Beitar Jerusalem ficha a un par de jugadores en 2013.

MIKE BASSETT: ENGLAND MANAGER

Una sátira completamente distinta a las típicas películas futbolísticas que encumbran la gloria de ciertos equipos, pues este filme hace referencia a algunos personajes del futbol inglés en los 90’s. Puedes verlo en Amazon Prime.

DIEGO MARADONA

Diego Armando Maradona es uno de los mejores futbolistas de la historia y uno de los mejores documentales que abordan su vida en Nápoles es el publicado en 2019 por HBO.

VERANO DEL 92

La historia recrea una de las mayores sorpresas en la historia del futbol mundial, cuando Dinamarca se coronó como campeón de la Eurocopa 1992 frente a Alemania, que llegaba como campeón mundial.

BECOMING ZLATAN

La MLS no se olvidó del que fuera una de sus estrellas en los últimos años e incluyó la película de vida sobre el astro sueco, que tuvo que luchar para convertirse en una gran estrella.

BEND IT LIKE BECKHAM

Otra de las películas que hacen referencia a personajes de la MLS es Quiero ser como Beckham, que tiene como principal objetivo demostrar que el futbol también esta hecho para las mujeres.

WE MUST GO

En 2011, el actual técnico de LAFC, Bob Bradley, fue nombrado como nuevo entrenador de la Selección de Egipto y este documental relata la aventura del seleccionador estadounidense por territorio egipcio.

LOS DOS ESCOBAR

Durante la década de los 90’s el futbol colombiano se vio manchado por el narcotráfico y uno de los eventos más trágicos fue el asesinato de Andrés Escobar, defensor que marcó un autogol en el mundial de USA 94.

VICTORY

Uno de los clásicos en las películas futbolísticas es Victory, donde aparecen una serie de iconos que se unen para buscar derrotar al nazismo.

THE DAMNED UNITED

El filme lanzado en 2009 recrea una historia real sobre el polémico entrenador inglés Brian Clough, que llevó al campeonato de la liga inglesa al Derby County y al Nottingham Forrest.