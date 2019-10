Los dos papas, cinta producida por Netflix, obtiene el premio del pÃºblico en el Festival GEMS 2019

Los dos papas, cinta producida por Netflix, obtiene el premio del público en el Festival GEMS 2019

MIAMI (SinEmbargo)._ La película The Two Popes, del brasileño Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como protagonistas, se llevó el premio de la audiencia del festival no competitivo GEMS 2019 en Miami, anunció el Miami Dade College (MDC), organizador del evento.

El festival, que terminó la noche del domingo, premió con el Gigi Guermont este drama de Netflix inspirado en una historia real sobre la dirección futura de la Iglesia Católica.

El público del festival también eligió a Parasite (Neon), del surcoreano Bong Joon-ho, como primer finalista, con Honey Boy (Amazon), de la israelita Alma Har’el, y Dolemite is My Name (Netflix), del estadounidense Craig Brewer, empatado en el segundo lugar.

El festival, que es un adelanto de lo que se verá en el Miami Film Festival de 2020, abrió el jueves pasado con la aclamada película Dolor y gloria, del cineasta español Pedro Almodóvar, precandidata a los premios Óscar.

El Tower Theater del vecindario de la Pequeña Habana fue el escenario de 18 largometrajes, incluido Dolor y gloria, que le supuso a su protagonista Antonio Banderas el premio a mejor interpretación en la ultima edición del Festival de Cannes.

El año pasado, la ganadora del Premio del Público de GEMS Gigi Guermont fue para Capernaum, de la libanesa Nadine Labaki, que recibió una nominación al premio Óscar en la recientemente creada categoría de Mejor Película Internacional.

Entre las 18 películas figuran algunas que competirán en la próxima edición del festival de cine de Miami, el cual incluye premios en metálico como el Knight Marimbas, que con 40 mil dólares es el de mayor dotación y al que son candidatos cinco filmes que se van a exhibir por adelantado en GEMS 2019.

Otro de los galardones del festival de Miami es el Jordan Ressler, destinado a óperas primas y con 10 mil dólares de dotación, al que aspiran dos películas del GEMS 2019.

El Miami Film Festival, cuya 37 edición tendrá lugar del 6 al 15 de marzo de 2020, es una importante vitrina para el cine iberoamericano en Estados Unidos, aunque muestra películas de todo el mundo.

En los últimos cinco años ha presentado filmes de más de 60 países, incluyendo 300 estrenos