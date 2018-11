Los fantasmas que habitan el Hotel Belmar de MazatlÃ¡n

Los fantasmas que habitan el Hotel Belmar de Mazatlán

Presentan el libro de Susan Carnes The gohst has the key

16/11/2018

Un hotel que tuvo como huéspedes a artistas de Hollywood como Jhon Wayne, Jonny Weiss muller, Errol Flyn, Walt Disney; ahí se hospedaron personajes que llegaron a ser presidentes de la República como Abelardo L. Rodríguez. Fue el glamoroso escenario donde las élites porteñas disfrutaron de las sofisticadas fiestas de disfraces de Carnaval. Ese edificio emblemático de Olas Altas es el protagonista principal de la novela de Susan Carnes, "Hotel Belmar, The ghost has the key", que se presentó en el Centro Cultural Multiversidad. La escritora estadounidense Susan Carnes es originaria de Wisconsin, se enamoró de Mazatlán y decidió residir en este puerto por temporadas largas, tiene un espíritu de historiadora y está fascinada con los acontecimientos que definieron el pasado de esta ciudad. Una de estas indagaciones la orientó al primer hotel de lujo construido a la orilla del mar en México, el Hotel Belmar fue inaugurado en 1924, hace casi 100 años. La autora fue acompañada en el foro por Joaquín Hérnandez, que le facilitó algunas historias que él ha descubierto en sus investigaciones sobre ese edificio. “Escribí el libro porque el Belmar es un lugar fascinante, yo quería saber más de este lugar, indagué en internet, en libros en donde se nombra este lugar, hay mucha información porque es un edificio con una historia muy interesante”, comentó Susan Carnes. “Es una novela histórica que está contada por los fantasmas que habitan el edificio, desde que se inauguró muchos estadounidenses se hospedaron ahí, en los años 20 del Siglo pasado les atrajo que mientras Estados Unidos vivía la prohibición del alcohol, en México tenían toda la libertad para gozar del elixir de Baco”. La autora y el traductor compartieron anécdotas, relatos que fueron detonantes de la construcción de los personajes de la novela, como el triste caso de la esposa estadounidense del general Abelardo L. Rodríguez, quien llegaría a ser Presidente de México: se instaló junto con ella en una de las habitaciones y poco tiempo después, a causa de una crisis nerviosa, se suicidó; solo tenían un año de casados y esto ocurrió el mismo día que mataron a Rodolfo T. Loaiza, General oriundo del Potrero, Juan Carrasco. Otro de los fantasmas que habitan la novela de Susan Carnes es El Gitano, el asesino del General Loaiza, que ocurrió en el salón Andaluz del Hotel Belmar el lunes de Carnaval. También se narra la historia de dos niñas que se ahogaron en la alberca, misma que es parte del libro, así como la historia de Simona Martínez, esposa de uno de los dueños de las minas de Rosario; y la familia Bradsbury, que fueron los que construyeron el hotel. Por el momento el libro solo está publicado en inglés y está a la venta en el Centro Cultural Multiversidad, ubicado en la calle 21 de Marzo, entre las calles 5 de Mayo y Guillermo Nelson, del Centro de Mazatlán. #Los fantasmas del Hotel Belmar

