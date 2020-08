Los Filis de Filadelfia retirarán el número 15 de Dick Allen

FILADELFIA._ Los Filis anunciaron que retirarán el número 15 de Dick Allen el próximo 3 de septiembre, que será el 57 aniversario del debut de Allen en Grandes Ligas con Filadelfia.

“La organización de los Filis está emocionada de darles a Dick y su familia este honor que reconoce su carrera digna del Salón de la Fama y su legado como uno de los Filis más grandes de todos los tiempos”, dijo en un comunicado el dueño mayoritario del equipo, John Middleton.

