Los Gremlins regresarÃ¡n a las pantallas convertidos en una serie de animaciÃ³n para Warner

Los Gremlins regresarán a las pantallas convertidos en una serie de animación para Warner

El libreto de la serie de animación de los Gremlins correrá a cargo de Tze Chun, guionista de títulos como Gotham y Once Upon a Time

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Los Gremlins llevan esperando casi tres décadas para volver a hacer todo tipo de gamberradas y fechorías. El fandom de estas míticas criaturas aguardaban la tercera entrega de la saga, pero la productora ha dado una vuelta de tuerca al proyecto. Ahora, WarnerMedia prepara la serie de animación de los Gremlins para su servicio de streaming, que lanzará al mercado próximamente.

Según informa Variety, la serie estará protagonizada por una versión joven de Mr. Wing, el abuelo chino interpretado por Keye Luke en las películas. Como no podía ser de otra manera, el personaje estará acompañado por el pequeño y adorable Mogwai Gizmo.

El libreto correrá a cargo de Tze Chun, guionista de títulos como Gotham y Once Upon a Time. En la gran pantalla dirigió y escribió películas como En el frío de la noche (2014), protagonizada por Bryan Cranston, o Children of Invention (2009). Además, es el cofundador de la editorial de cómics TKO Studios.

La serie será producida por Warner Bros. Television y Amblin Television, entidades responsables de la producción de los largometrajes de comedia-terror.

La primera entrega de los Gremlins llegó a los cines un 8 de junio de 1984. Dirigida por Joe Dante y creada por Chris Columbus, el filme fue todo un éxito en taquilla. Con un presupuesto de 11 millones de dólares, logró recaudar más de 153 millones de dólares en todo el mundo. Su secuela, Gremlins 2: La nueva generación, volvió a contar con Dante a los mandos del proyecto en 1990.

Tres eran las reglas básicas para cuidar de un mogwai y que el cuento navideño no se convirtiese en una pesadilla: la primera no darles de comer después de medianoche, la segunda no mojarles y la tercera evitar que entren en contacto con la luz del sol.