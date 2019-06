Los guiños de la quinta temporada de Black Mirror a sus anteriores episodios

El episodio protagonizado por Miley Cyrus, titulado “Rachel, Jack and Ashley Too”, es el que cuenta, sin duda, con más guiños: un total de siete

Miley Cyrus participa en el nuevo episodio, titulado “Rachel, Jack and Ashley Too".

MADRID (SinEmbargo)._ La quinta temporada de Black Mirror ya está disponible en Netflix, con tres nuevas historias protagonizadas por Miley Cyrus, Anthony Mackie y Andrew Scott. Pero junto con lo nuevo llegó también lo viejo, ya que en la nueva entrega hay numerosos guiños que conectan con el resto de episodios de la serie creada por Charlie Brooker.

The Wrap ha analizado “Rachel, Jack and Ashley Too”, “Smithereens” y “Striking Vipers”, los tres nuevos capítulos, en busca de easter eggs de las cuatro primeras temporadas. El episodio protagonizado por Cyrus, titulado “Rachel, Jack and Ashley Too”, es el que cuenta, sin duda, con más guiños: un total de siete.

EL MAR DE LA TRANQUILIDAD

Rachel y Jack están viendo las noticias en su habitación cuando se menciona un reboot de “El mar de la tranquilidad”. Esta referencia es doble: esta es la serie mencionada por primera vez en “Himno Nacional” en la primera temporada, que debe eliminar digitalmente al Primer Ministro. Además, el título se menciona de nuevo en “Caída en picada” en la tercera temporada, cuando Lacie Pound tiene que hacer autostop con unos fans que se dirigen a una convención de la serie.

Escena de “Caída en picada” de la tercera temporada

TUSK

Tusk es un personaje de “Odio nacional”, episodio de la tercera entrega, que aparece en la misma emisión de noticias mencionada anteriormente.

TELETIPOS

En dicho noticiero, aparecen varios titulares, entre los que se pueden distinguir varias referencias: “Arquitecto arrestado por varios cargos de asesinato”, en relación a “Crocodile” de la cuarta temporada; “SaitoGemu comparte el lanzamiento de Striking Vipers”, que conecta con “Partida” de la tercera temporada y el recién lanzado “Striking Vipers”; “El cuerpo del dueño del museo encontrado entre las ruinas humeantes”, que se refiere a “Black Museum” de la cuarta temporada.

Escena de “Crocodile” de la cuarta temporada.

WILLOW GRAIN

Aparte de las noticias, durante la emisión hay un anuncio de una “actualización de Willow Grain”, el dispositivo de grabación de memoria que aparece por primera vez en el episodio de la primera temporada “Toda tu historia”.

Escena de “Toda tu historia” de la primera temporada.

ANYONE WHO KNOWS WHAT LOVE IS (WILL UNDERSTAND)

Esta escalofriante canción de Irma Thomas ha sonado en numerosos episodios de Black Mirror y en esta ocasión se escucha una interpretación de Ashley O cuando está en coma y el equipo de su tía está usando su mente y el software “Ashley Too” para crear nueva música.

Escena de “Rachel, Jack y Ashley Too” de la quinta temporada.

SMITHEREEN

Al comienzo del episodio, se ve a la tía de Ashley usando la red social “Smithereens”, que debuta en la quinta temporada en el episodio homónimo.

SAN JUNÍPERO

Ashley O es trasladada a la UCI de St. Juniper después de una “reacción alérgica a los mariscos” que la deja en coma. Es un claro guiño a “San Junípero” de la tercera temporada, así como para la película interactiva Bandersnatch, en la que el psiquiatra de Stefan, el Dr. Haynes, trabaja en el centro médico Saint Juniper. Rolo Haynes también trabajó en el hospital Saint Juniper en Nueva York, durante una de las historias de “Black Museum”.

La publicación también ha encontrado tres referencias en “Striking Vipers”, aunque señala que no hay ningún easter egg en el episodio restante, “Smithereens”.

Escena del capítulo “San Junípero” de la tercera temporada.

TUCKER SYSTEMS

Tucker es una empresa de investigación y tecnología neuronal que se presentó en “Partida”, “San Junípero”, “Metalhead” y “Black Museum” así como en Bandersnatch. Tucker es el creador del sistema de realidad virtual que Danny y Karl utilizan para jugar a “Striking Vipers X”.

Tucker Systems se ha presentado en varios episodios de la serie.

OSO BLANCO

Uno de los personajes que se pueden elegir para jugar a “Striking Vipers” es un gran oso polar blanco, que parece una referencia directa al episodio de la segunda entrega, “Oso blanco”.

Escena del capítulo “Oso blanco”, de la segunda temporada.

SAITOGEMU

La compañía de videojuegos que creó “Striking Vipers X” es la misma que aparece en “Partida” en la tercera temporada.