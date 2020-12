Los hombres pueden ser aliados para garantizar derechos de las mujeres: Vela y Urcisichi

“Luchar por un mundo distinto, implica enfrentarse a quienes creen que el mundo está bien, por lo que ser feminista es luchar por lo que no está bien, luchar por y para los derechos de las mujeres”, asegura Estefanía Vela, durante el cierre del ciclo de charlas 2020 con el tema Reto 2021: Igualdad de Género, en La Casa del Maquío

Leopoldo Medina

Con la participación de Estefanía Vela y Óscar Urcisichi platicando sobre Reto 2021: Igualdad de Género, concluyó el ciclo 2020 de las charlas Acá en la casa se platica, que organiza La Casa del Maquío, A.C

En esta última charla del año, el tema sobre la Igualdad de Género inició con la pregunta hecha por Urcisichi, sobre si es posible ser feminista o promotor de la igualdad, pero desde la masculinidad, a lo que Vela contestó que, cualquier persona puede ser promotor.

“Desde esta perspectiva creo que los hombres sí pueden unirse a la batalla para garantizar los derechos de las mujeres, como personas aliadas, como se ha visto en muchas luchas sociales, las cuales sin ellas no se puede avanzar mucho”, señaló Vela.

Agregó que las disputas surgen muchas veces en torno a cómo ocurre esta alianza, aspecto que se puede ver en marchas que se han realizado en la Ciudad de México, en las que sí acuden hombres, los medios se enfocan más en ellos, que en las que están marchando y exigiendo algo.

Vela señaló que el llamado a los hombres tiene que ver con ser más cautelosos, a estar conscientes de cómo su presencia puede llevar a que el foco se pierda de donde debería estar, en este caso en las mujeres, y en la movilización para resolver sus problemas.

Estefanía Vela

La abogada por el ITAM, Maestra en Derecho por la Universidad de Yale, dedicada a la investigación, docencia y activismo en torno a la igualdad, resaltó que cuando se habla de temas de género, hay algo en particular donde si los hombres tampoco asumen el papel que les corresponde, la lucha no será posible.

Vela indicó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción muestra que de cada 10 delitos que se cometen en el país, nueve son realizados por hombres, incluso contra los propios hombres, donde ahí la masculinidad evidentemente juega un papel, tanto para ellos como víctimas, como para las mujeres en la misma situación, donde hay violencia.

En el caso de los homicidios, en México de cada 10 víctimas 9 son hombres, por lo que considera que además de las alianzas, tratándose de la masculinidad, hay una necesidad de que entre ellos mismos interroguen el cómo los benefician y perjudican, para que desde ahí tengan su propio proceso de análisis y acción.

En su participación, Urcisichi, quien es abogado por la Escuela Libre de Derechos de Sinaloa con maestría en Derecho Corporativo por la misma institución y notario público en el estado, destacó que las feministas cargan con un peso muy grande en esta lucha, quienes en muchas ocasiones son estigmatizadas, además de no contar con una buena percepción desde ciertos grupos de la sociedad civil, por lo que cuestionó sobre si es posible darle la vuelta a este estigma, o si se tiene que esperar más tiempo.

Respecto a esto, Vela contestó que hoy el derecho al voto es algo que se da por sentado, pero que para llegar a esto tuvieron que pasar décadas para lograr conseguir algo tan básico como lo es el derecho a votar.

Sobre por qué es necesario el feminismo si ya hay igualdad, Vela señaló que si bien es cierto esto en un sentido legal formal, donde la Constitución y distintos tratados internacionales fueron reformados y ratificados para ser reconocido en papel que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, pero que, como pasa en muchos temas en México, que la constitución reconozca el hecho, no necesariamente significa que en la práctica efectivamente se ejerce.

Vela agregó que en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género hacia las mujeres, todos pueden reconocer que tanto hombres como mujeres tienen el derecho a vivir libres de violencia, pero esto no significa que efectivamente se ejerza.

“Los feministas, como ocurre con muchos movimientos sociales que señalan injusticias, de entrada hay una primera barrera, la cual es que a muchas personas no les gusta que le señalen que las cosas están mal, y cuando buscas alterar la manera en cómo las cosas ocurren, hay de entrada una resistencia, porque muchos creen que las cosas están bien”, resaltó Vela.

“Existen dos grandes obstáculos: quienes creen que las diferencias sociales entre hombres y mujeres están bien, al considerar que las mujeres se sigan dedicando desproporcionadamente a las labores del hogar porque para eso son buenas, y aquellos que creen que uno forja su propio destino, y que si a ti te va mal, la bronca eres tú, y no el cómo funciona lo demás, donde no existe el sexismo ni la discriminación, pero sí gente que no le echa las suficientes ganas”, subrayó.

Recalcó que luchar por un mundo distinto implica enfrentarse a quienes creen que el mundo está bien, por lo que ser feminista es luchar por lo que no está bien, luchar por y para los derechos de las mujeres para que se erradiquen dichos obstáculos, para lo cual siempre habrá una desventaja.

“Parte del reto es, aún con todo y estos obstáculos, seguir adelante, porque los problemas e injusticias ahí persisten, y sobre eso hay que trabajar”.

Óscar Urcisichi

Urcisichi recordó que anteriormente las leyes estaban escritas de un modo que las entendían de la manera en que solo los hombres podían votar, encontrando expresiones en todas sus constituciones, donde de ninguna manera rechazaba que la mujer lo pudiera hacer, siendo la sociedad la que lo negaba, lo que lleva a la pregunta si será difícil pasar desde la palabra muerta de las políticas públicas para la igualdad de género y evitar la violencia, para llegar a la palabra viva, donde todo esto cambie, o qué más se tiene que hacer.

Vela recordó que las primeras mujeres que fueron Diputadas en 1920, se agarraron de ahí para decir que la Constitución de 1917 en ningún momento excluye, y que no fue hasta con Ley Electoral de 1918 donde ya explícitamente decía que los ciudadanos eran exclusivamente los varones, siendo interesante todo ese rescate de posibilidades interpretativas que existen.

Sobre la protesta social, Vela hizo hincapié que el mismo feminismo es un ejemplo de ello y a veces se olvida que hay feministas en las artes, poetas, escritoras de novelas, cineastas, empresarias, abogadas, politólogas, entre otras, por lo que la lucha social se está realizando desde muchos distintos frentes, y hay que aportar desde donde se pueda y se quiera.

“Todas las personas tenemos talentos y pasiones diferentes, eso es lo que efectivamente se hace, y creo que la crisis de violencia en el país no amerita menos, donde todo parece estar fallando, por lo que entiendo la necesidad de movilizarse, de estar juntas en un mismo momento que es necesario, pero sin duda, trincheras sobran, y lo que necesitamos son personas”.

Respecto a si las acciones afirmativas siguen siendo necesarias o sirven de algo en universidades, partidos políticos o gobiernos, Vela destacó que en México como en otros países se reconoce en papel ciertos derechos como el votar y ser votada, pero algunas leyes tenían prohibiciones o derechos y obligaciones diferenciadas para hombres y mujeres, las cuales se fueron erradicando, aunque no todas, y que las pocas que han quedado, a la Suprema Corte le ha costado trabajo irlas declarando inconstitucional.

Señaló que, en el caso de ser votada, esto fue claro, donde se reconoce la ciudadanía plena en 1953, y que para la década de los 90, las mujeres representaban más o menos el 12 por ciento en la Cámara de Diputados, y el 14 por ciento en la Cámara de Senadores, lo que significaba que ellas tenían el derecho, pero que representaban una nada, surgiendo otros obstáculos.

Por ello, las acciones afirmativas aparecen como una solución a la erradicación de esos obstáculos. En 20 años, desde las primeras cuotas voluntarias que luego se hicieron obligatorias hasta llegar a la paridad, se cerró una brecha que en casi 50 años no se había cerrado, hasta llegar a un congreso cuasi igualitario.

La paridad, dijo, es un principio que ya se incorporó, y donde nuestra aspiración ya tiene que ser una sociedad igualitaria, si no se está casi al 50 por ciento, es raro, por lo que si las acciones afirmativas son necesarias o no, cuando se llegue ahí se sabrá qué se pone, qué se quita, o qué continúa.

“Yo entiendo al principio de paridad como ese recordatorio de no dar por sentado que en ciertos espacios no haya mujeres, o que en otros no haya hombres, podemos discutir de nuevo sobre el cómo, pero sí creo que es un buen principio que nos hace no dejar de cuestionar”.

Vela recalcó que el derecho a la igualdad no se trata de que los traten a todos de manera idéntica, sino que todas las personas puedan efectivamente ejercer todos sus derechos, dando un espacio de libertad para ser lo que se quiera ser.

Finalmente, Urcisichi destacó que la lucha por la igualdad de género es un proceso, no un evento, charla, o una marcha, sino un conjunto de acciones que se deben de empujar, desde cualquier género, entendiendo que no es cosas de hombres o mujeres, esperando disminuyan los niveles de violencia en un corto tiempo.

Mientras que Estefanía Vela concluyó su participación, haciendo énfasis en que el ideal es que todos sean felices, poder vivir una vida plena, libres, aspectos que por desgracia siguen siendo un ideal, y que el reto está en determinar el cómo hacer que este deseo se vuelva realidad.

“Todos y todas tenemos un papel que jugar desde nuestras distintas trincheras, y la cosa es hacerlo juntos, juntas”, resaltó Vela.