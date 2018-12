Los hombres son mÃ¡s sensibles y frÃ¡giles: Jennifer Lopez

Los hombres son más sensibles y frágiles: Jennifer Lopez

La cantante reconoce que le llevó mucho tiempo tener confianza en sí misma

Noroeste / Redacción

26/12/2018 | 11:41 AM

MÉXICO._ Jennifer Lopez aseguró que los hombres son mucho más sensibles y frágiles que las mujeres.

La estrella de la música dijo en una entrevista con Vanity Fair que las mujeres fuertes y seguras tienen que “andar de puntillas” alrededor de sus colegas masculinos.

“Creo que como mujeres tenemos que hacer eso todo el tiempo. Dicen que somos el género más frágil y sensible, pero creo que la verdad es que los hombres son mucho más sensibles y frágiles. Muchas veces nosotras tenemos que ser más fuertes y ser conscientes de no herir sus egos frágiles“, declaró la Diva del Bronx.

Sin embargo, JLo reconoció que le llevó mucho tiempo tener confianza en sí misma:

“No permito que las opiniones de los demás influyan sobre lo que pienso de mí misma y eso me llevó mucho tiempo porque en el principio de mi carrera, sí me afectaba, y hacía que me sintiera muy mal conmigo misma”.

NAVIDAD EN FAMILIA

Jennifer López y Alex Rodríguez pasaron la Navidad en familia, disfrutando de una rica comida casera y abriendo los regalos, así lo mostró la cantante en su cuenta de Instagram.