Los industriales también llaman a que AMLO encabece un Acuerdo Nacional para enfrentar la crisis

Los industriales de México también pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador un acuerdo nacional para enfrentar la crisis económica en el país agravada por el Covid-19

Sinembargo.MX

05/04/2020 | 11:37 AM

Ciudad de Méxicol (SinEmbargo).– A unas horas de que se anuncie el plan económico para enfrentar la crisis del Covid-19, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador un acuerdo integral de apoyo a las empresas.

El organismo, fundado en 1918, expuso en un comunicado las tres acciones que el Estado debe priorizar en esta crisis económica que ha dejado el coronavirus en México:

1. Como primer punto solicitó apoyo a las empresas para evitar sus cierres temporales y advirtió que los efectos de la crisis pueden convertirse en la mayor recesión en 100 años.

“Durante los últimos 16 meses consecutivos, la industria ha caído y se encuentra en recesión”, refirió la Concamin. “En 2019, la economía retrocedió -0.1 por ciento, en enero, -0.7 por ciento y el consumo privado solo creció 0.6 por ciento”.

Todo ello, dijeron, antes del Covid-19, por lo que ya no hay margen social y económico para permitir más pérdidas. “es momento de trabajar unidos en favor de una sociedad que ya ha sido castigada por crisis recurrentes y divisiones ideológicas”.

2. En el punto dos destacaron la importancia de la empresa mexicana. “Durante décadas hemos contribuido a reconstruir la vida afectada por las crisis. No sería deseable tener que esperar a que llegue la profundidad de la crisis económica para tener que implementar estrategias que permitan salvaguardar el bienestar de todos los mexicanos. Sin exclusiones”.

3. Finalmente, y como tercer punto, la Concamin confió en la sensibilidad social y política del Presidente. “Estamos seguros de que ejercerá su liderazgo en favor de todos los mexicanos”.

La Concamin recalcó que México necesita un programa integral para enfrentar “la peor calamidad económica de un siglo”.

“Lo conminamos a generar un Acuerdo Nacional incluyente para instrumentarlo. Liderado por el Estado y conformado por todos los representantes de la sociedad mexicana, sacarnos adelante un proyecto integral de mejoramiento de la Nación”, detalló.

La petición de los industriales de México viene seguida de la preocupación de intelectuales y políticos, quienes también expresaron en días previos su preocupación por la crisis económica y su intención de unir esfuerzos junto con el Gobierno para salir de esta situación.

Ayer, el Diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo, publicó una carta que envió al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la que expone “la gravedad de la situación económica nacional“.

Antes, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y otros 27 políticos, activistas e intelectuales llamaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador a construir un acuerdo nacional que permita superar la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ayudándose de los principales actores económicos y sociales del país.

“Consideramos indispensable que, bajo su liderazgo, se convoque a la brevedad a los principales actores económicos y sociales para construir un acuerdo nacional para superar la crisis, y establecer las bases para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad”, expusieron las y los solicitantes en una carta.

Entre las personas firmantes se encuentran Clara Jusidman, defensora de derechos humanos; Mario Luis Fuentes, ex Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); David Ibarra, ex Secretario de Hacienda y Crédito Público, así como los ex diputados federales Saúl Escobar Toledo y Francisco Suárez Dávila, y los economistas Rolando Cordera y Carlos Tello.