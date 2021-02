Los jóvenes adolecemos la falta de oportunidades, dice dirigente nacional de jóvenes perredistas

Comentó que la organización de las juventudes surgió para defender el derecho de este segmento de la ciudadanía en la participación política

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ Para Karla Jacobo López, secretaria nacional de las Juventudes del PRD, ser joven ya no representa ser el futuro, sino tener que afrontar la realidad de la falta de oportunidades desde el presente.

"Cuando yo decía nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestro presente, justo tiene que ver con eso, nosotros no somos el futuro, nosotros ya adolecemos la falta de oportunidades de trabajo, de educación de escuelas", dijo.

Refirió que se tiene que considerar que el 30 por ciento de la población en México es menor de los 35 años.

Jacobo López manifestó que igual pasa en la política, ya que no tienen las mismas oportunidades los jóvenes frente a militantes de carrera.

"No es la misma oportunidad, no va a ser, no lo es, ni a los jóvenes, ni a las mujeres; nosotros buscamos competir al tú por tú, y al mismo nivel", precisó.

La líder perredista señaló que ante esta realidad los militantes de carrera tan solo se preocupan por la política, mientras que los jóvenes tienen al mismo tiempo que construir su futuro, a la vez que incursionan en la política.

Sostuvo que el PRD fue el primer partido político que hizo como obligatoria la acción afirmativa de juventudes, lo que significa que en todos los espacios que el partido tiene se debe incluir en uno de cada cinco a un joven.

Ante este panorama, manifestó que la organización a su cargo busca dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para que se formen y acelerar el crecimiento político.

"Es una complicación real, cuando hay que hacer efectiva la acción siempre hay alguien que dice "es que aquí no hay jóvenes, aquí no hay mujeres, no tenemos como proponer" y siempre tenemos que salir como organización", precisó.

Dijo estar sorprendida, ya que al elegir a Sinaloa como el segundo estado para recorrer en el año.

Además, dijo que como parte del trabajo en las planillas que se lanzan para los diferentes cargos como regidores, presidentes, listas plurinominales, en todas tienen que estar los jóvenes incluidos.

Concluyó que se ha avanzado en la lucha por la inclusión de la juventud, al punto de que en algunos estados de la república este sector debe ir representado uno por cada tres personas.