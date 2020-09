Los Juegos Olímpicos de Tokio no dependen del desarrollo de una vacuna contra el Covid-19

El director de los JJOO de Tokio destacó que la vacuna no es requisito, también se refirió a la posibilidad de que éstos tengan lugar sin público

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Toshiro Muto, director ejecutivo de los Juegos de Tokio, afirmó que el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus no es un requisito para que se celebren los Juegos Olímpicos y Paralímpicos aplazados al año 2021.

“El Comité Olímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud discutieron este asunto. No es una condición para la realización de los Juegos de Tokio 2020. Una vacuna no es un requisito. Por supuesto, si la vacuna es desarrollada, realmente lo agradeceremos. Para Tokio 2020 sería grandioso, pero si me preguntan si es una condición, les digo que no lo es”, afirmó Muto al ser consultado sobre la vacuna.

El director de los JJOO de Tokio también se refirió a la posibilidad de que éstos tengan lugar sin público: “en lo que respecta a los espectadores, aún no tenemos condiciones, pero nos gustaría evitar las gradas vacías”.

Según una encuesta realizada en agosto, el público japonés se muestra escéptico sobre la idea de celebrar los Juegos en 2021. El 53.6 por ciento de los encuestados se inclina por la opción de cancelar o posponer los Juegos Olímpicos para más adelante. El Comité Olímpico Internacional anunció que si los Juegos no se celebran en 2021, serán cancelados.

El COI anunció el 24 de marzo de 2020 el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Verano en Japón para 2021.