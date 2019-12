Italia (SinEmbargo).– Un fotógrafo italiano realizó un viaje a la provincia indonesia de Papúa Occidental para pasar unos días con la aislada tribu Korowai que, según leyendas, practicaba canibalismo para defenderse de los espíritus malignos, informa este viernes The Sun. Gianlunca Chiodini, de 41 años, tomó una serie de fotos que muestran la vida cotidiana de ese pueblo, que cuenta hoy con unos tres mil miembros.

Los korowais son conocidos entre los científicos desde la década de los 70, cuando un grupo de investigadores llegó a la región para estudiar su sociedad. Sin embargo, aquel contacto no pareció haber cambiado su vida, ya que todavía siguen viviendo alejados de la civilización y preservan el mismo estilo de vida de hace muchos años. Así, por ejemplo, en ausencia de doctores profesionales o medicamentos, usan hierbas y recurren a la magia para curar enfermedades.

