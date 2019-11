Los LeBarón se reunirán con AMLO en diciembre; pero sin dirigentes o políticos, pide el Presidente

Adrián LeBarón señala que se comunicaron con él de la Oficina de la Presidencia para confirmarle la fecha, aunque dijo que desconoce quiénes estarán en la en el encuentro con el jefe del Ejecutivo Federal

MÉXICO._ Adrián LeBarón informó que su familia se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 2 de diciembre, en Palacio Nacional, para que el titular del Poder Ejecutivo Federal les entregue los avances en la investigación del ataque del pasado 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora, en el que murieron nueve integrantes de su comunidad.

Entrevistado por la periodista Azucena Uresti Mireles, en Radio Fórmula, LeBarón explicó que se comunicaron con él de la Oficina de la Presidencia, para confirmarle la fecha, aunque dijo que desconoce quiénes estarán en la reunión, misma a la que López Obrador pidió este jueves 21 de noviembre, que no asistieran dirigentes de organizaciones, ni representantes políticos.

"Tenemos que para el día 2 de diciembre nos va a recibir para darnos lo que, no sé qué nos va a decir y a ver si acepta nuestras peticiones", detalló, para luego añadir que espera que alrededor de 12 personas hagan el viaje a la Ciudad de México para reunirse con el presidente, a quien dijo, le entregarán sus peticiones.

"Nosotros quisiéramos abrirle los ojos a nuestra realidad y no sabemos cómo transmitirlo, hay usos, costumbres, hay abandono, la distancia es mucha", aclaró, para luego decir que su comunidad no ataca al Gobierno Federal y que lo único que su familia quiere es que se esclarezca el caso.

López Obrador pidió a la familia LeBarón una reunión "íntima" solo con familiares de las nueve víctimas del ataque y sin dirigentes de organizaciones ni representantes políticos.

En conferencia matutina, indicó que esto es debido a que en el encuentro brindará a los familiares información sobre la investigación, por lo que busca evitar que el caso se utilice con propósitos políticos.

"Yo los voy a atender y nos vamos a reunir con ellos, lo único que les voy a pedir, y como no tengo nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo único que les vamos a pedir es que vengan los familiares, ellos desde hace tiempo están luchando contra la inseguridad.

"[...] Pedirles que puedan venir ellos, como vamos a presentarles toda la información que tenemos que sea en la intimidad y si pueden evitar que vengan dirigentes, que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que sería lo más conveniente", afirmó este día el político tabasqueño durante su conferencia de prensa matutina.

"De todas maneras, si ellos quieren traer a personas de organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos también son recibidos, pero yo les pediría que sería mucho mejor el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables", agregó el presidente López Obrador.

Hace unos días, también en una conferencia de prensa, el presidente aseguró que existen líneas de investigación avanzadas y que las acciones que se han emprendido serán dadas a conocer en su oportunidad para no afectar los procedimientos.

Además, aseguró que la investigación del caso tiene una coordinación entre Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, inteligencia, Fiscalía General y sus contrapartes locales de Chihuahua y Sonora, mientras pidió confianza a las víctimas y a los ciudadanos sobre la actuación del Gobierno ante el caso.

"Que se tenga confianza porque tenemos ventajas: nosotros no protegemos a nadie. Ya el Estado Mexicano no es el principal violador de los derechos humanos como era antes; ya no hay impunidad. Yo entiendo que sigan viendo con desconfianza al gobierno, nada más que ya no somos los mismos. Nosotros no vamos a ocultar nada, no vamos a darle impunidad a nadie", indicó.

Los Salazar -que está vinculado al Cártel de Sinaloa y opera en Sonora, antagónico de La Línea, una fracción del Cártel de Juárez, con presencia en Chihuahua- es el grupo criminal que atacó a 17 miembros de los LeBarón, el pasado 4 de noviembre, en el municipio fronterizo de Bavispe.

En dicho ataque, la familia mormona -cuyos miembros también cuentan con la nacionalidad estadounidense- viajaba en tres vehículos cuando hombres armados abrieron fuego contra la caravana. Tres mujeres y seis niños murieron en el ataque cerca del municipio sonorense, en la frontera noroeste de México con Estados Unidos.

Al día siguiente de conocerse el ataque contra la familia LeBarón, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó que las autoridades trabajaban con una hipótesis principal: el ataque lo habían perpetrado Los Salazar.