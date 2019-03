Los líderes del PRI se lanzan en redes por militantes y copian una estrategia ya probada: la de AMLO

En las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional ha cambiado la manera de comunicarse en redes sociales, una que se caracterizaba por su centralidad y oficialismo por otra más austero y espontánea

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca reformar su imagen a través de elecciones democráticas para elegir a su nueva dirigencia nacional y emplea nuevas narrativas de video para recuperar la confianza de sus militantes. En días pasados líderes priístas el Senador Miguel Ángel Osorio Chong, el ex Senador Javier Lozano Alarcón, así como Eruviel Ávila Villegas, ex Gobernador del Estado de México, y el ex presidente nacional del partido René Juárez Cisneros han participado en una campaña crítica respecto a los primeros 100 días del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que tienen en común estos materiales es el formato de video que emplean todos: es muy cercano al video blog, editados de manera que parecen ser improvisados, austeros, de bajo presupuesto, filmados en el interior de sus espacios de trabajo, y donde se observa a los priistas hablar de frente a la cámara con discursos breves y más personales.

Estos videos rompen con los protocolos que anteriormente caracterizaban al partido que gobernó a México por más de seis décadas continuas. En donde se regían por un código institucional y donde la comunicación se diseñaba y elegía desde una oficina central, que más tarde derivó en un sofisticado aparato del que emergieron células o centrales de información como el Movimiento PRI.mx, que durante el periodo del Gobierno de Enrique Peña Nieto fue el encargado de centralizar y dirigir todas las redes sociales del partido.

Sin embargo, los videos que han publicado estos líderes priístas en las últimas semanas rompen con estos protocolos y parecen tener un corte más independiente e improvisado, una característica de la comunicación que a su adversario López Obrador le ha resultado efectiva para generar cercanía con sus simpatizantes y sumar millones de seguidores.

Los videos han sido publicados entre el 10 y el 12 de marzo y se integran a la campaña #LosOtros100Dias con el que el PRI abre paso a la crítica respecto a las acciones que ha emprendido AMLO en sus primeras semanas al frente del Poder Ejecutivo.

“ 90 días en 90 segundos”. pic.twitter.com/b3xPfO5n6O — Eruviel Ávila (@eruviel_avila) 11 de marzo de 2019

Los videos que han sido publicados por Lozano, Osorio Chong y Eruviel Ávila condenan las decisiones que ha tomado el tabasqueño respecto a la Reforma Energética, el combate al robo de combustible, y las supuestas descalificaciones y ataques a la prensa en las que según el ex panista Javier Lozano ha incurrido el tabasqueño, entre otras cuestiones.

En los videos las críticas se caracterizan por no estar orientadas a construir un diálogo o generar aportes, sino que en todos los casos se reducen al señalamiento e identificación de fallas en la Administración, por lo que la objetividad no es parte de este nuevo discurso del PRI, sino más bien se aproximan a una postura contradictoria en todos los casos.

#LosOtros100Días han sido de decisiones que están afectando a las y los mexicanos. pic.twitter.com/E7TOdEDEvB — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) 11 de marzo de 2019

ELECCIONES EN PUERTA

La campaña #LosOtros100Días ha sido un paréntesis en la vida interna del partido que se encuentra inmersa en el proceso de renovación de la Presidencia y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para el periodo estatutario 2019-2023, que en esta ocasión será organizado por el Instituto Nacional Electoral a petición del mismo partido como una estrategia de renovación.

Entre quienes ya han formalizado su postulación a este cargo, destaca José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha informado sobre su interés de participar en el proceso a través de un video casero, con el mismo formato que los empleados en la campaña crítica de los primeros 100 días del actual Gobierno federal.

He tomado la decisión de retirarme de la vida académica de la @UNAM_MX a la que he servido durante cuatro décadas, para participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional de mi partido, el @PRI_Nacional. pic.twitter.com/iLYYVGJLdx — José Narro Robles (@JoseNarroR) 1 de marzo de 2019

La competencia por este cargo es visible también en la frecuencia con la que los interesados en contender por la dirigencia del partido recurren a las redes sociales y al formato de video en busca de generar simpatía entre la militancia. Un análisis realizado por esta Unidad de #MetaDatos arrojó que algunos líderes priístas han incrementado el número de videos y transmisiones en vivo para proyectar su imagen.

Por el número de videos publicados, quienes se encuentran a la cabeza son Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche; la ex Gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y el Senador Miguel Ángel Osorio Chong.

La revisión a los materiales que difunden fue realizada entre el 1 de enero y el 12 de marzo y entre los resultados también se encontró que perfiles de líderes priistas que otrora fueran protagónicos al interior del partido, hoy lucen desdibujados, entre ellos se encuentran Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, quienes no recurren al video para emitir posicionamientos, al igual que la actual presidente nacional Claudia Ruíz Massieu.

UNA GRIETA AL INTERIOR

En los últimos seis meses el Revolucionario Institucional ha cambiado su dirigencia nacional en tres ocasiones. En el periodo electoral, Enrique Ochoa Reza abandonó el cargo en un momento en que el ex candidato presidencial José Antonio Meade no repuntaba en las tendencias que le posicionaban en el tercer lugar entre las preferencias y se estimaba su posible declinación por su adversario Ricardo Anaya Cortés. René Juárez Cisneros, su relevo, fue sustituido semanas después por Claudia Ruíz Massieu.

La crisis se refleja no solo en la falta de credibilidad sino también en el descontento que permea entre la propia militancia, de la que ha surgido la agrupación Democracia Interna. En los últimos días, esta agrupación ha difundido un documento dirigido a Ruíz Massieu y al Consejo Político Nacional en el que se solicita la expulsión de Enrique Peña Nieto.

El ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruíz Ortiz, encabeza la organización, quien a su vez también sería uno de los que se enlistan para participar en las elecciones internas. Esta agrupación también se apoya en las redes sociales para generar impacto y desde estas plataformas Ruíz Ortiz le promueve.