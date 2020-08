Los malos manejos durante el Gobierno de Malova no afectan mis aspiraciones políticas: Gerardo Vargas Landeros

El ex Secretario de Gobierno afirmó que los desvíos de recursos y el manejo irregular de los mismos de funcionarios que junto a él pertenecían a la administración de Mario López Valdez no afectan sus aspiraciones para ocupar un puesto de elección popular en miras al 2021

Antonio Olazábal

Los manejos irregulares del erario público cometido por funcionarios durante la administración de Mario López Valdez no afectan las aspiraciones de Gerardo Vargas Landeros para ocupar un puesto de elección popular, afirmó el ex secretario de Gobierno durante el sexenio malovista.

En los últimos años varios funcionarios del Gobierno Estatal anterior han sido acusados ante la Fiscalía Anticorrupción por el mal uso de recursos públicos; entre ellos están Armando Villarreal Ibarra, ex titular de la secretaría de Administración y Finanzas; Ernesto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud; Alejandra Gil Álvarez, ex directora Administrativa de los Servicios de Salud.

Recientemente el Acuario de Mazatlán rechazó el acuerdo de reparación de daño que habían ofrecido Dionisio Sánchez Félix, ex director de Control Administrativo; José Luis Ulloa Miranda, ex jefe del Departamento de Seguimiento Documental de Contratos, y Armando Trujillo Sicairos, ex jefe del Departamento de Concursos y Contratos, todos pertenecientes a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno anterior, por avalar con sus firmas dos licitaciones irregulares por 34 millones de pesos.

Ante todos estos funcionarios que han sido señalados por malos manejos del recurso público, Vargas Landeros afirmó que esto no afecta a sus aspiraciones políticas, ya que él se manejó durante todo el tiempo que fue funcionario público de manera correcta e invitó a quien piense lo contrario o tenga pruebas de ello, interponga la denuncia correspondiente.

"Yo siempre he invitado, si alguien tiene una denuncia contra cualquier servidor público de aquella administración o de la actual administración, que lo haga público, pero que no sea mediático, si tienen alguna prueba en contra mía que vayan y la presenten, y también lo he dicho, yo los acompaño a que pongan la denuncia en contra mía; pero hasta ahorita tengo entendido que mi área, la Secretaría General de Gobierno, es la única que no ha tenido ninguna observación por parte de la Auditoría Superior del Estado o de la Federación, Secretaría de la Función Pública Federal o la del Estado, ni mucho menos un tema penal", aseveró.

"¿Qué me va a afectar? En lo más mínimo creo yo, porque siempre he dado la cara, terminó la administración y aquí sigo en Culiacán, aquí tengo viviendo 12 años en la ciudad capital, no me fui y me refugié a mi casa en Los Mochis, sino aquí estoy, dando la cara y siempre daré la cara", subrayó.

El empresario sostuvo que él no iba a solapar a ningún funcionario que haya incurrido en malos manejos durante el sexenio malovista y espera que caiga todo el peso de la ley contra quien haya hecho mal uso del erario público.

"Yo no voy a hacer comparsa de ningún funcionario de aquella época de la que me estás preguntando, de la época del Gobernador Mario López Valdez, donde yo fui Secretario General de Gobierno, y muy claro lo reitero, cualquier servidor público de esa administración que haya cometido algún acto ilícito o haya abusado de sus funciones tanto en los recursos materiales, humanos o financieros, tiene que ser sometido al escrutinio público y que la ley haga lo que tenga que hacer y no es la excepción Gerardo Vargas", expresó.