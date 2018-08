Los malovistas aÃºn no pagan y ya asoman mÃ¡s sanciones; ahora en contra de Armando Villarreal

Los malovistas aún no pagan y ya asoman más sanciones; ahora en contra de Armando Villarreal

Actualmente, hay ocho ex funcionarios del Gobierno de Malova que tienen cuentas pendientes, que superan un monto de 545 millones de pesos

Marcos Vizcarra

Hay ocho ex funcionarios malovistas, tres de ellos ex Secretarios, que tienen cuentas pendientes por pagar hasta por 545 millones 465 mil pesos y ahora asoman otras dos sanciones más, esta vez en contra de Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Finanzas.

“Las tareas de la Secretaría no han parado. El año anterior se hizo un trabajo muy importante en término de diagnóstico, de identificación y de detección de situaciones que nosotros analizamos y concluimos que se trataban de faltas administrativas”, señaló Carlos Sánchez, subsecretario de Responsabilidades.

“Seguimos haciendo labor de investigación, que es una de las tareas que compete a la subsecretaría a la que estoy asignado, y derivado de eso hemos seguido aperturando expedientes, iniciando procedimientos disciplinarios y desde luego concluyendo algunas con sanciones administrativas y sancionatorias”.

