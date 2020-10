BEISBOL

Los Marlins de Miami barren a los Cachorros en Chicago

El equipo de Florida mantuvo el paso perfecto en las siete series de postemporada que han disputado en su historia

Noroeste / Redacción

CHICAGO._ Sixto Sánchez lució dominante a lo largo de cinco innings y los Marlins de Miami ganaron su primera serie de playoffs en 17 años, al imponerse el viernes 2-0 a los Cachorros de Chicago, barridos en dos duelos.

Garrett Cooper disparó un jonrón ante Yu Darvish durante un ataque de dos carreras en la séptima entrada, por Miami, que se medirá con Atlanta en la serie divisional de la Liga Nacional, a partir del martes en Houston.

Sixto Sánchez carved in his @MLB debut 40 days ago. Here's the filth to launch his #Postseason debut. pic.twitter.com/oDqMOt44TE — Miami Marlins (@Marlins) October 2, 2020

Guiados ahora por el mánager Don Mattingly y por el director general Derek Jeter, los Marlins siguieron invictos en las siete series de postemporada que han disputado en su historia. En sus únicas dos apariciones anteriores en los playoffs, los Marlins se coronaron en las series mundiales de 1997 y 2003.

Y esta vez, en un vacío Wrigley Field, no necesitaron ayuda de un fanático. En el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2003, el espectador Steve Bartman desvió una pelota bateada de foul por Luis Castillo, justo cuando Moisés Alou, jardinero izquierdo de los Cachorros, trataba de hacer la atrapada.

You're not E.T., and you can't go home. pic.twitter.com/M77ULYdsBo — Miami Marlins (@Marlins) October 2, 2020

Ello derivó en un racimo de ocho carreras en el octavo inning.

Miami perdió 105 juegos en 2019 y fue el primer equipo en colarse a la postemporada después de sufrir 100 derrotas el año anterior. Los Marlins quedaron en el segundo sitio de la División Este de la Liga Nacional, con un récord de 31-29.

Fueron afectados por un brote de coronavirus al comienzo de la campaña. Dieciocho jugadores se infectaron y se perdieron actividad tras la primera serie de la campaña, y Miami se quedó sin jugar durante más de una semana.

JUST KEEP WINNING. JUST KEEP WINNING. JUST KEEP WIINNINNG WIIIINNING WIIINNNIING pic.twitter.com/Mxz0J8GpTs — Miami Marlins (@Marlins) October 2, 2020

Chicago, campeón de la Central de la Liga Nacional, bateó de 27-3 (.111) con corredores en posición de notar durante la serie. El boricua Javier Báez, así como Kris Bryant y Anthony Rizzo se combinaron para irse de 12-0 el viernes y finalizaron la serie de 24-1.

Ese trío de jugadores ha conectado de 142-19 (.134) con 52 ponches y seis boletos en la postemporada desde que Chicago consiguió el título de la Serie Mundial de 2016. En ese periodo, los Cachorros han perdido nueve de 13 duelos de playoffs.