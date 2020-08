Los médicos son unos héroes, pero hay empresas que están cerradas desde hace 5 ó 6 meses: Canaco Culiacán

Diego Castro Blanco dijo comprender la protesta más que justificada del gremio médico cuando se manifestaron en contra de abrir casinos y salones de fiestas en Culiacán el pasado jueves; sin embargo el empresario explicó que es demasiada la gente que ya no tiene trabajo derivado de la pandemia de Covid-19

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los médicos que combaten el Covid-19 en el estado son unos héroes, pero deben entender las afectaciones económicas que está generando la pandemia, y por ende, la importancia de que ya vuelvan abrir todos los giros comerciales, señaló Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán.

El empresario mostró empatía por las manifestaciones que realizaron representantes del sector salud en torno a la posible apertura de bares, antros y casinos el pasado jueves; con varias mantas en la capital del Estado, señalaron que el personal médico no quería ser parte de las estadísticas de muertes correspondientes a la pandemia.

"Creo que es hasta cierta forma entendible, los trabajadores de la salud son ahorita verdaderos héroes, gente que ha puesto el mejor de sus empeños para salvar vidas, muy loable la actividad que hacen, es aplaudible y verdaderamente de reconocerse", mencionó.

"Sabemos que ellos se preocupan por salvar vidas, por atender a la población de la mejor manera, e incluso a veces no tienen ni siquiera los medios de protección y lo que requieren para hacer su trabajo, por eso es algo entendible totalmente su protesta", reconoció.

Sin embargo, Castro Blanco pidió también ponerse del lado del empresario, ya que muchos negocios tienen sin abrir sus puertas desde hace más de cinco o seis meses, lo cual ha significado la muerte de muchas empresas en el país y Sinaloa.

"Lo que sí quisiéramos consideraran es que ya van cinco o seis meses que apareció la pandemia y todos esos negocios que no han tenido funcionamiento y están prácticamente parados y esos negocios le dan trabajo a más de ocho mil familias y carecen de recursos ahorita para llevarles el sustento a sus seres queridos", subrayó.

"Es fundamental que piensen que son familias que no tienen ingresos, que están sufriendo por comer, por falta de ingreso...porque muchas veces el no tener ingresos, no tener trabajo y el riesgo de desaparecer esas fuentes de empleos, pues a ellos también les afecta mucho, y los pone muy estresados y de ese estrés pues hace que sus defensas bajen y se enfermen de cualquier enfermedad o del mismo Covid", añadió.

Desde que inició la pandemia de Covid-19 han muerto 44 trabajadores del sector salud; son 24 médicos, 9 enfermeras, un dentista, un laboratorista y 9 personas que también se desempeñaban en áreas de la salud.

El presidente de la Canaco lamentó los decesos, pero sostuvo que toda la población está en riesgo, y ellos dentro de todo tienen la forma de llevar dinero a sus casas, mientras que muchas otras personas no tienen esa posibilidad.

"Los trabajadores sí están en riesgo, definitivo, pero al menos tienen ingresos, tienen sueldos, tienen sustento que llevar a su familia, entonces hay trabajadores que ya no tienen nada de eso, no tienen forma de llevar dinero a casa, son entidades económicas, son muchas las entidades de trabajo que han despedido a muchísima gente".