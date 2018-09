Los Moustros del Espacio Exterior rinden tributo a Chico Che

La banda graba el álbum junto a Caloncho, David Aguilar y Rebel Cats

Leopoldo Medina

11/09/2018 | 04:02 AM

Con un concierto, la banda de Los Moustros del Espacio Exterior se despidió de Culiacán, para radicar por una breve temporada en la Ciudad de México, donde tienen varios proyectos con su casa disquera Universal Music.

La banda de Rock and Soul con más de 10 años de trayectoria en la escena musical, participó este año en el disco tributo a Chico Che, junto a bandas y artistas como Caloncho, Rebel Cats, David Aguilar, Okills, Clemente Castillo, Comisario Pantera y más.

“Nuestra participación en este álbum tributo llega a través de nuestra disquera Universal, y nos da gusto porque estamos con amigos como Caloncho, Okills, David Aguilar, entre otros, y este proyecto se empezó en diciembre del 2017 y será lanzado el 28 de septiembre”, señaló Luis “Voodoo” vocalista del grupo.

La canción que interpretan en el disco es “El Pato”, melodía que comentaron muchos no conocían y que fue un reto para ellos dejarle la esencia original de la canción, pero adecuándola al estilo del grupo.

“El resultado fue una pieza que nos gustó mucho, y el público la podrá disfrutar a partir del 28 de septiembre a través de las distintas plataformas”, señaló el vocalista.

Haber sido elegidos para formar parte de este disco, ha representado para ellos la oportunidad y un honor de estar a la altura de bandas que ya tienen mucho peso en el escenario.

A través de un recorrido musical por sus más de 10 años, Los Moustros deleitaron al público que llenó el Socorro Astol.

Temas como “Alocadamente”, “Una chica me dijo una vez”, “Wipe Out”, “Mi traje nuevo”, “Dame un poco de tu amor” y más formaron del repertorio que por más de una hora hizo bailar y cantar a sus seguidores.

“A través de nuestras canciones contamos nuestra historia, presentando también nuestra propias melodías ya que estamos componiendo también, viviendo ahora sí el mundo de la artisteada”, señaló Celso “Lobo loco”, baterista en la agrupación.

Bajo el respaldo de su disquera Universal Music, la agrupación cuenta con proyectos en puerta, entre ellos, la oportunidad de formar parte de otro disco tributo, del cual hasta hoy no les han dicho de qué artista se trata.

“Este 2018 ha sido de mucho trabajo y sorpresas, tuvimos la oportunidad de estar en el Vive Latino 2018 en marzo, participamos en el Festival de Álamo, Sonora, estuvimos en Bahía de Kino, El Día de la Música en Mazatlán, participamos en el Festival de la UAS, y también nos presentamos en el Teatro Metropolitan”, compartió Celso.

Mucho más que banda y corridos

Aunque Sinaloa es un estado conocido por predominar la música de banda, norteño y corridos, Los Moustros del Espacio Exterior, han sabido ser una opción emergente, dando ese toque de rebeldía, influenciada por los ritmos de Chuck Berry, Bill Haley, Elvis, The Rolling Stones, y toda la década de los 50 y 60.

“A través de nuestra música creemos estamos rescatando el rock otra vez, recordando aquella rebeldía juvenil, con el único objetivo de pasarla bien, divertirnos, esa es la mayor intención”, dijo Luis.

A más de 10 años de haberse creado, hoy son una agrupación mucho más sólida, integrada, sobre todo desde el ingreso de su vocalista Luis y Harry, reforzando así su identidad, dando mayor apertura y proyección al grupo.

“Somos una banda que a base de mucho esfuerzo ha logrado grandes cosas, hoy tenemos nueva disquera, y que otras nos estén volteando a ver como una banda que pueda aportar buena música a la escena nacional”, Señaló Celso.

Maik “Crazylegs” guitarrista en la agrupación compartió que mantenerse fieles a su concepto temático no ha sido difícil, ya que todos los integrantes comparten la pasión por época del rock, la música del raíz, lo cual se ve reflejado en el escenario.

Respecto a si sus objetivos han cambiado desde sus inicios, la agrupación señaló que las ganas de seguir tocando ahí están, pasarla bien, compartir lo que son a través de su música que les ha permitido evolucionar.

“La evolución se nota en el sonido, hoy es totalmente diferente que al inicio, hoy es mucho más agresivo, hemos explorado muchas cosas más, además de que hemos dado al grupo una mayor profesionalización, y eso se puede apreciar en nuestra ejecución”, señaló Luis.

Su música lo ha llevado a recorrer varios lugares del país, además de Sinaloa el grupo se ha presentado en Ciudad de México, Monterrey, Zacatecas, León, Obregón, Álamos, Kino, entre muchos otros.

“Creemos que la Ciudad de México es el punto donde más fuerte estamos, de ahí la necesidad de irnos a esta ciudad y atacar otros mercados porque nos pidiendo mucho allá, y la idea es ir ahora a todo el sur del país”, señaló Luis.

México Tiene Talento

El 2015 fue un buen año para Los Moustros, ya que tuvieron la oportunidad de participar en el programa México Tiene Talento, en el que la agrupación recibió grandes elogios por el jurado formado por Kalimba, Ximena Sariñana y Héctor Martínez, haciéndolos llegar hasta la final.

“Para nosotros fue una buena experiencia, hasta cierto punto este programa nos ayudó a tener más proyección a nivel nacional, sin embargo no nos colgamos de esa estructura, nos enfocamos a sacarle jugo al proyecto, y que si bien o ganamos el concurso, nos dio la oportunidad de firmar con una promotora que vio el programa, le gustó la historia del grupo y eso nos abrió más puertas”, dijo Mike.

Desde tocar en el Teatro Metropolitan, hasta llegar al Vive Latino son algunos de los escenarios que ha pisado el grupo en su deseo de proyección, además de están por preparar nuevos proyectos para todos su seguidores.

Alguno de ellos son grabar un video musical en la Ciudad de México, así como estrenar un sencillo llamado “Chocolate”, el cual en un mes se estrenará en todas las plataformas digitales.

Entre sus próximas presentaciones, está su participación en el evento La Semana de las Juventudes el 9 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, alternando con bandas como Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Lost Acapulco, Los Rastrillos, Cinco Santos, entre otros.

DISCOGRAFÍA

Los Moustros Cantan en Inglés (2012), Bailando y Cantando con los Moustros (2012), Alocadamente (2013) y La Invasión de la Onda A Go Go, del cual suena el sencillo “Una Chica Me Dijo Una Vez”, en el que interviene la cantante María Barracuda.

Además de Luis, Celso y Mike, forman parte también Lian “Pájaro Loco”, (Bajo), Johnny “Saico” en los teclados y Harry “Valenz” en el saxofón.