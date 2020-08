Los muertos por Covid-19 en México son muchísimos más que los que se dice: análisis de The Economist

De acuerdo con datos oficiales, en México han muerto 63 mil 146 personas por Covid-19. Los contagios ya superaron los 585 mil

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo).– Los muertos por Covid-19 en México son muchísimas más que los que se dice, de acuerdo con un análisis realizado por The Economist, reconocida publicación con sede en Londres, Inglaterra.

“A medida que la Covid-19 se extiende por todo el mundo, la gente se ha familiarizado con los números de muertos que sus gobiernos publican todos los días. Desafortunadamente, el número total de muertes causadas por la pandemia puede ser aún mayor por varias razones”, señala The Economist en el texto Tracking Covid-19 excess deaths across countries.

De acuerdo con la publicación inglesa, una de las razones para no conocer el número total de muertes provocadas por Covid-19 sería la exclusión de víctimas que no dieron positivo por coronavirus antes de morir. “En segundo lugar, los hospitales y los registros civiles pueden no procesar los certificados de defunción durante varios días, o incluso semanas, lo que genera retrasos en los datos. Y tercero, la pandemia ha dificultado que los médicos traten otras afecciones y ha disuadido a las personas de ir al hospital, lo que puede haber provocado indirectamente un aumento en las muertes por enfermedades distintas del Covid-19”.

“Una forma de explicar estos problemas metodológicos es utilizar una medida más simple, conocida como ‘exceso de muertes’: tomar el número de personas que mueren por cualquier causa en una región y período determinados y luego compararlo con el promedio histórico reciente”, indica.

The Economist tomó los registros de muertes ocurridas en años anteriores y los comparó con los de 2020. Fue así que determinó datos de países europeos. Luego, al realizar el análisis de América, acotó: “Tanto Ecuador como Chile parecen haber superado su primera ola; ni Brasil ni México publican cifras nacionales sobre el exceso de muertes, pero los datos de algunas ciudades importantes muestran un patrón similar”.

La publicación inglesa entonces tomó los datos de la Ciudad de México para incluir al país en el análisis. Entre el 5 de abril y el 8 de agosto, en Ciudad de México se registraron 9 mil 388 muertes por la Covid-19. El “exceso de muertes” en ese lapso, dice The Economist, es de 29 mil 097.

México llegó el viernes a 585 mil 738 casos confirmados y a 63 mil 146 muertes por Covid-19 al sumarse los 5 mil 824 contagios y las 552 muertes notificados durante esta jornada, informaron autoridades de la Secretaría de Salud.

Los reportes del día reflejaron aumentos porcentuales del 0.99 por ciento en los contagios y del 0.87 por ciento en los decesos en comparación con las cifras del día anterior, 579 mil 914 contagios y 62 mil 594 muertes.

En conferencia de prensa, el titular de Promoción de la Salud de México, Ricardo Cortés Alcalá, indicó que hasta el momento han sido estudiadas un millón 319 mil 957 personas de las cuales 404 mil 667 personas se han recuperado de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

El funcionario dijo en el país hay 83 mil 357 casos sospechosos en espera de resultados clínicos y del total de personas sometidas a estudios, hasta el momento 650 mil 862 arrojaron un resultado negativo.

–Con información de EFE